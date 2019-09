Esordio Llorente | lo spagnolo entusiasta sui social | “Felicissimo per la grande

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 15 settembre 2019) Dopo il suoFernandoesprime la sua gioia per l’accoglienza che gli ha riservato lo Stadio San Paolo per il suoin maglia azzurra.– L’attaccamte, su Instagram, pubblica una foto con Mertens esultante per la doppietta ed aggiunge: I miei primi minuti allo Stadio San Paolo, felicissimo per la vittoria e laaccoglienza #NapoliSamp #ForzaNapoliSempre View this post on Instagram I miei primi minuti allo Stadio San Paolo, felicissimo per la vittoria e laaccoglienza #NapoliSamp #ForzaNapoliSempre A post shared by Fernando(@fer) on Sep 14, 2019 at 2:41pm PDT PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Chiariello: “Partita squallida della Juve a Firenze. Ora il Liverpool ma la partita importante era quella di oggi” – VIDEO Kiss Kiss Napoli – ...

