Equitazione | Global Champions League Saint-Tropez 2019 | vince Kent Farrington | quarto

Equitazione - Global Champions League Saint Tropez 2019 : Alberto Zorzi quarto - vince Scott Brash : Nella prima gara della tappa di Saint Tropez della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il britannico Scott Brash su Hello Mr President, che chiude con un netto in 66″86, con un largo margine su tutti gli inseguitori. Il transalpino Olivier Perreau su GL Events Venizia d’Aiguilly è secondo in 70″84, ed il tedesco Maurice Tebbel su Don Diarado, è terzo in 71″56. Tra i ...

Equitazione - Global Champions Tour Roma 2019 : quarto Luca Marziani - nono Alberto Zorzi : Nel Gran Premio individuale della tappa di Roma del Global Champions Tour di Equitazione vi sono soltanto quattro netti nel tempo e al jump-off tre vengono replicati: la spunta il britannico Ben Maher su Explosion W, che supera il brasiliano Marlon Módolo Zanotelli su VDL Edgar M, secondo, ed il tedesco Ludger Beerbaum su Cool Feeling. quarto posto per Luca Marziani su Tokyo du Soleil, mentre è nono Zorzi su Ulane de Coquerie, completa ...

Equitazione - Global Champions League Roma 2019 : il miglior azzurro è Roberto Turchetto - 18° : Nella prima gara della tappa di Roma della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il transalpino Simon Delestre su Filou Carlo Zimequest, che chiude con un netto in 74″80, con un buon margine sul belga Constant van Paesschen su Verdi Treize, secondo in 75″71, e sul britannico Ben Maher su Explosion W, terzo in 76″16. Chiude in 18ma posizione Roberto Turchetto su Baron, il ...

Equitazione - Global Champions Tour Roma 2019 : ufficializzato il programma della manifestazione : ufficializzato in data odierna il programma della tappa Romana del Global Champions Tour, che si terrà nella Città Eterna dal 5 all’8 settembre. Allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” si terrà la manifestazione di livello CSI 5*, ma anche gare minori di categoria CSI 2*. Saranno sei gli italiani in gara:Alberto Zorzi, che usufruisce si un invito del Comitato Organizzatore, Emanuele Gaudiano, che esercita il suo diritto alla ...

In scena il Longines Global Champions Tour di Equitazione : Dal 5 all'8 settembre allo Stadio dei Marmi va in scena la sedicesima tappa del prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli, il Longines Global Champions Tour. La "Formula 1 dell'equitazione", così viene soprannominato, torna al Foro Italico per il quinto anno consecutivo. Le stelle del jumping mondiale tornano a sfidarsi allo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea". Due le competizioni regine, la gara individuale del Longines Global ...

Equitazione - Global Champions Tour Roma 2019 : svelati i nomi dei sei italiani che prenderanno parte alla tappa nella Capitale : Neanche il tempo di chiudere con gli Europei che il salto ostacoli riprende la sua corsa: si avvicina la tappa Romana del Global Champions Tour, che si terrà nella Città Eterna dal 6 all’8 settembre. In vista dell’importante appuntamento del circuito che sbarca nuovamente in Italia, sono stati resi noti i nomi degli azzurri che vi prenderanno parte. Allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” si terrà la manifestazione di ...

Equitazione - Global Champions League Valkenswaard 2019 : la prima gara va a Kevin Staut - 35° Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Valkenswaard della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il transalpino Kevin Staut su Urhelia Lutterbach, che chiude con un netto in 70″17, con un risicato margine sul canadese Eric Lamaze su Firkov du Rouet, secondo in 70″58, e sull’olandese Henk van de Pol su Looyman Z, terzo in 71″57. Chiude in 35ma posizione Alberto Zorzi su Cinsey, ...

Equitazione - Global Champions Tour 2019 : a Londra vince Jos Verlooy - dodicesimo Alberto Zorzi : Si chiude con il successo di Jos Verlooy il lungo fine settimana di Equitazione a Londra, specialità salto, al termine di un Grand Prix che ha portato al jump-off solamente undici binomi dei trentotto partenti, lasciando fuori alcuni nomi altisonanti, ad esempio il britannico Ben Maher, ventinovesimo in sella a One Usa con 8 penalità, ma anche il tedesco Christian Ahlmann, ventiseiesimo su Ciano Conni, il francese Simon Delestre, appena ...

Equitazione - Global Champions League Londra 2019 : vittoria di Darragh Kenny - decimo Alberto Zorzi : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Londra della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, successo dell’irlandese Darragh Kenny su Balou du Reventon con un netto in 65.40 davanti al canadese Eric Lamaze su Chacco Kid, secondo in 65.98, ed al transalpino Simon Delestre su Hermes Ryan, terzo in 66.21. decimo Alberto Zorzi su Danique in 68.44. Nella classifica della tappa ...

Equitazione - Global Champions League Londra 2019 : la pria gara va ad Harrie Smolders - 17° Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Londra della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vttoria per l’olandese Harrie Smolders su Cas, che chiude con un netto in 66″57, con un gran margine sul belga Constant van Paesschen su Vendetta Treize, secondo in 68″83, e sull’irlandese Darragh Kenny su Balou du Reventon, terzo in 68″96. Chiude in 17ma posizione Alberto Zorzi su Danique, ...

Equitazione - Global Champions Tour 2019 : Alberto Zorzi ed Emanuele Gaudiano in trionfo nelle ultime gare a Berlino : Si chiude al meglio per i colori azzurri la tappa del Global Champions Tour di Berlino: nelle due gare in programma oggi sono arrivate altrettante vittorie italiane, prima con Emanuele Gaudiano su Carlotta 232, e poi, nella competizione più importante, con Alberto Zorzi su Cinsey. Nel Championat der Deutschen Kreditbank, gara che ha chiuso la tappa tedesca, dopo i dieci netti sul percorso base, Alberto Zorzi su Cinsey si è imposto al jump-off in ...