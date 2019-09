Eni | Descalzi incontra Tshisekedi a Kinshasa | focus su miglioramento accesso energia

Eni : Descalzi querela Amara per diffamazione (2) : (AdnKronos) – Contestualmente, la società ha esposto ai magistrati che indagano sulla vicenda l’ipotesi di valutazione della sussistenza degli estremi per “concorso in truffa ai danni di Eni da parte di Francesco Mazzagatti, azionista ed amministratore del gruppo Napag, che ha posto in essere quantomeno una truffa contrattuale ai danni di Eni nell’ambito della nota vicenda White Moon, e dell’Avvocato Piero ...

Eni : Descalzi querela Amara per diffamazione : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha depositato questa mattina in Procura a Milano una querela per diffamazione aggravata nei confronti di Piero Amara, “a seguito di quanto pubblicato oggi da alcuni organi di stampa in relazione alla memoria difensiva sottoposta dall’avvocato alla Procura”, spiega Eni in una nota. Descalzi smentisce “in modo ...