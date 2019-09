Emma Marrone sbotta con un fan che critica spesso il suo staff | ' Presuntuoso e saccente'

Emma Marrone perseguitata da un fan perde la pazienza : «Ti auguro che...» : Emma Marrone non ne poteva più. Ogni post pubblicato veniva puntualmente commentato e criticato da un fan. Senza sosta. E così ha perso la pazienza e gli ha risposto su Instagram. Un...

Emma Marrone perseguitata da un fan su Instagram : lo sfogo della cantante : La cantante ha deciso di rispondere pubblicamente a un fan che da giorni commenta sempre la stessa cosa sotto i suoi post...

Emma Marrone perseguitata da un follower su Instagram : lo sfogo (durissimo) : A pochi giorni dall’uscita del singolo che celebrerà il decennale della sua carriera, Emma Marrone decide di sfogarsi pubblicamente contro un follower che la perseguita da tempo. In questi giorni la cantante salentina sta vivendo un momento piuttosto impegnativo dal punto di vista professionale, ma non dimentica affatto il rapporto con i fan. Sul suo profilo Instagram, infatti, ieri Emma si è resa disponibile a rispondere alle domande dei ...

Emma Marrone perseguitata da un fan su Instagram : lo sfogo : Emma Marrone senza parole: un fan la perseguita su Instagram Emma Marrone oggi ha risposto a un po’ di domande dei suoi fan su Instagram, ma ha anche pubblicato uno sfogo improvviso contro uno di loro. Pare che questo ragazzo da giorni ormai non faccia altro che scrivere ripetutamente la stessa cosa, tra i commenti […] L'articolo Emma Marrone perseguitata da un fan su Instagram: lo sfogo proviene da Gossip e Tv.

Jovanotti e Tiziano Ferro tra i duetti desiderati da Emma Marrone : In diretta con i fan su Instagram, Emma Marrone racconta le emozioni di Io Sono Bella. Forte del successo del singolo che anticipa il nuovo disco di inediti, la cantante risponde alle domande dei suoi sostenitori. Ascoltare il brano in studio con Vasco Rossi è stata per lei una grandissima emozione. Racconta di aver perso la lucidità per qualche secondo, si chiedeva se fosse tutto vero o solo un sogno. Non era un sogno: Emma vanta un ...

Emma Marrone vero significato “Io sono bella” : sue parole sulla diversità : Io sono bella di Emma Marrone: la cantante racconta qualcosa in più sulla sua ultima canzone Emma Marrone ha voluto approfondire il significato del suo ultimo singolo Io sono bella rivolgendosi soprattutto a tutti coloro che – chi per un motivo chi per un altro – non si accettano. Dalla sua partecipazione ad Amici, Emma […] L'articolo Emma Marrone vero significato “Io sono bella”: sue parole sulla diversità proviene ...

“Sta con lui”. E sui social spunta il messaggio di Emma Marrone : tutto adesso è chiaro : Emma Marrone è fidanzata? Qualcosa adesso trapela. Circa due settimane fa, più precisamente il 22 agosto, il settimanale Chi lanciava lo scoop che vedeva Emma Marrone finalmente tornata in love. Lo spiffero della rivista diretta da Alfonso Signorini individuava nel bel modello norvegese Nikolai Danielsen il fidanzato della cantante salentina. A provare che tra i due fosse scattata la scintilla, delle foto in cui venivano immortalati in barca a ...

Emma Marrone - fidanzato : come stanno le cose con il modello norvegese : Emma Marrone, fidanzato: come stanno le cose con il modello norvegese, tutto quel che c’è da sapere Circa due settimane fa, più precisamente il 22 agosto, il settimanale Chi lanciava lo scoop che vedeva Emma Marrone finalmente tornata in love. Lo spiffero della rivista diretta da Alfonso Signorini individuava nel bel modello norvegese Nikolai Danielsen […] L'articolo Emma Marrone, fidanzato: come stanno le cose con il modello ...

Emma Marrone in imbarazzo - il video inedito e “abusivo” con Vasco Rossi : Vasco Rossi ed Emma Marrone, la collaborazione che riempie d’orgoglio la cantante salentina Il nuovo singolo di Emma Marrone, Io sono bella, è uscito ieri 6 settembre e sta riscuotendo già parecchio successo se date un’occhiata alle sue storie: la cantante infatti ha dato il via a un contest in cui si chiede ai fan […] L'articolo Emma Marrone in imbarazzo, il video inedito e “abusivo” con Vasco Rossi proviene da ...

Il nuovo singolo di Emma Marrone divide : Le aspettative per la nuova canzone di Emma Marrone erano molto alte. "Io sono bella" è in rotazione in radio da qalche settimana e ha nettamente diviso la critica. “Io sono bella” è l'ultimo singolo di Emma Marrone, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione ormai da qualche giorno in tutte le radio. Ha firme importantissime, prima fra tutte quella di Vasco Rossi, un regalo che il rocker di Zocca ha voluto fare alla ...

Io sono bella di Emma Marrone - testo e significato : il brano porta la firma di Vasco Rossi : testo e significato di Io sono bella, il nuovissimo singolo di Emma Marrone disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 6 settembre. Il brano è stato scritto da Vasco Rossi con Gaetano Curreri degli Stadio e anticipa l’uscita del nuovo album della cantante salentina. Emma Marrone torna in radio con un nuovo singolo scritto per lei da Vasco Rossi Era uno dei brani più attesi e da ieri, venerdì 6 settembre, è finalmente arrivato su tutte ...

Emma Marrone - IO SONO BELLA/ Video nuovo singolo : la dedica di Alessandra Amoroso : EMMA MARRONE presenta oggi, venerdì 6 settembre, il suo nuovo singolo, 'Io SONO BELLA', scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

“Sempre al tuo fianco”. La dedica va dritta al cuore e Emma Marrone si scioglie : Amiche da sempre, amiche per sempre. Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le due stelline uscite dal talent di Maria De Filippi non hanno mai nascosto il loro legame. Sempre insieme, capaci di sostenersi senza invidie e nei momenti di difficoltà. Adesso, che Emma Marrone ha pubblico il suo nuovo singolo, arriva il commento di Alessandra Amoroso. Io sono bella, questo il titolo della canzone di Emma Marrone può essere scaricato su qualsiasi ...

Emma Marrone - “Io sono bella” emoziona Alessandra Amoroso : la dedica : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, l’amicizia continua: la prova che l’affetto cresce sempre di più Io sono bella di Emma Marrone può essere scaricato su qualsiasi piattaforma digitale. La Brown è tornata e lo ha fatto in grande stile: cantando un pezzo scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che hanno sempre creduto nel talento […] L'articolo Emma Marrone, “Io sono bella” emoziona Alessandra Amoroso: la dedica ...