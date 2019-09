ELEZIONI IN TUNISIA La crisi economica dà più forza ai fondamentalisti

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 14 settembre 2019) Si vota per il primo turno deledestinate a scegliere il nuovo Presidente della. I risultati sono imprevedibili

uiltec_mplacido : RT @limesonline: ??????? Indovinato, @giulioenrico Qui i nostri articoli sulle elezioni in Tunisia 1. Il voto e l'Italia - VirgilioVazzari : Le cruciali e incerte elezioni presidenziali in Tunisia - euronewsit : Le cruciali e incerte elezioni presidenziali in Tunisia -