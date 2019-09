Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : Ecco che cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Apple - Ecco il nuovo Watch 5 - con 18 ore di autonomia : Arriva l'Apple Watch Series 5. Una delle principali novità è l'Always-on Display: l'ora sarà sempre visibile, a prescindere dall'angolazione del dispositivo. Apple Watch Series 5 avrà inoltre 18 ore di autonomia e una bussola. In arrivo anche le versioni sportiva Nike e...

Apple - Ecco il nuovo iPad con display retina a 329 dollari a partire da fine mese : Allo Steve Jobs Theater di Cupertino, Apple ha presentato un nuovo iPad con display retina da 10,2 pollici, che sarà disponibile dalla fine del mese a un prezzo di 329 dollari, 299 dollari per le scuole.

Calciomercato Juventus - colpo Paratici : Ecco il nuovo “parametro zero” : Calciomercato Juventus- Mercato appena andato in archivio con Paratici pronto a concentrarsi già in vista della prossima sessione di mercato invernale. Tante le problematiche da risolvere, soprattutto per ciò che riguarda il mercato in uscita. 4 i possibili addii certi, con Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca vicini ad un addio praticamente scontato. Da valutare […] More

Draghi consegna il “bazooka” a Lagarde. Ecco il nuovo Qe - le Borse europee festeggiano : Milano. La politica economica espansiva della Bce resterà in vigore finché è necessario. A dispetto degli scettici, Mario Draghi - nella sua penultima riunione della Banca centrale europea prima di passare il testimone a Christine Lagarde - ha riproposto il "bazooka", un pacchetto di misure ultraesp

Bce - nuovo Qe da 20 miliardi al mese (senza scadenza) e taglio tassi : Ecco il bazooka di Draghi : La Banca centrale europea ha tagliato i tassi (con un sistema a “scalini”), lanciato un nuovo qe, e modificato le condizioni delle Tltro, le aste di liquidità finalizzate ai prestiti alle aziende, che saranno anche più lungo del previsto. Soprattutto, ha modificato la forward guidance: non sono più previsti termini precisi, come era accaduto finora: la politica ultraespansiva resterà in vigore finché necessario

Nuovo Qe da 20 miliardi al mese e taglio dei tassi sui depositi : Ecco il bazooka della Bce : Un pacchetto complesso per contrastare la flessione delle aspettative di inflazione. La Banca centrale europea ha

Nuovo Land Rover Defender - Ecco tutto quello che c’è da sapere : Uscita di scena tre anni fa, la madre di tutte le Land Rover si è ripresentata sulla scena al salone di Francoforte. Promette di accontentare non solo i più esigenti fuoristradisti ma anche di attrarre chi con l'off-road puro & rude non ha, e non ha mai avuto, molto a che fare

Ecco il nuovo Batman in tv : è Jorah di Game of Thrones : Introdotto in un breve ma raccapricciante incubo alla fine della prima stagione, il personaggio di Batman era già destinato a entrare in modo preponderante in Titans, la serie tv prodotta negli Stati Uniti da Dc Universe che racconta, in modo inedito e più dark, le vicende dei giovani eroi capitanati da un disilluso Robin. Nella seconda stagione, che ha appena fatto il suo debutto oltreoceano e che arriverà presto anche da noi diffusa su ...

Da Mambo a Jambo - Ecco l'estate del pop Il tormentone è di nuovo dei Boomdabash - : Paolo Giordano Una sfilata di star per celebrare la canzone «più calda» dell'anno dal nostro inviato a Verona Risultato netto: due vittorie su due. Anche quest'anno il tormentone dell'estate è di Boomdabash, il gruppo più creativo del pop italiano che l'anno scorso ha confezionato il tormentone perfetto con Non ti dico no (con Loredana Bertè) e stavolta con Mambo salentino (con Alessandra Amoroso). Da sempre, a certificare il ...

Volkswagen - Ecco il nuovo logo : La Volkswagen lo aveva anticipato: alla vigilia del Salone di Francoforte è stato presentato il nuovo logo, che rappresenta una rivisitazione stilistica di quello attuale. Non è un caso che la Casa tedesca abbia scelto questa occasione per rinnovare la propria immagine: l'annuncio coincide infatti con il lancio della ID.3 elettrica, capostipite di una gamma e di una strategia che porteranno la Casa tedesca a cambiare letteralmente pelle nel ...

A novembre il nuovo romanzo di Elena Ferrante. Ecco un estratto : Con un annuncio un po’ a sorpresa, nella mattinata del 9 settembre, la casa editrice E/o ha iniziato quella che sembra essere una campagna di teasing per il lancio del nuovo romanzo di Elena Ferrante. L’autrice della tetralogia de L’amica geniale, infatti, pubblicherà nei prossimi mesi un nuovo libro ma per ora sono davvero scarsi i dettagli a disposizione dei lettori. Infatti oltre alla notizia dell’arrivo della nuova ...