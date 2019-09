Due alpinisti padovani muoiono sulle Dolomiti in Trentino

Dolomiti - Due alpinisti trovati morti sulla parete del Sass Maòr dopo una caduta di centinaia di metri : Due alpinisti veneti sono stati ritrovati senza vita la mattina del 14 settembre sulla parete del Sass Maòr, nelle Dolomiti, in Trentino. I due, di Monselice (Padova) e di Villafranca Padovana, sono caduti per alcune centinaia di metri – forse 300 – mentre procedevano sulla via Scalet-Biasin, per cause ancora da chiarire. I corpi sono stati recuperati fra le 7.00 e le 8.00 di mattina dal Soccorso Alpino e sono stati trasferiti in ...

Due alpinisti veneti morti sul Sass Maor : uno era del Soccorso alpino : E in un'altro incidente nei pressi di Rassa, località del vercellese, trovati i corpi di due escursionisti morti: erano marito e moglie

Due alpinisti veneti morti sul Sass Maor : Un altro incidente di montagna si è verificato nei pressi di Rassa, nel Vercellese, dove sono stati trovati i corpi privi di vita di due anziani di nazionalità belga, marito e moglie di 76 anni

Due alpinisti veneti morti sul Sass Maor : Due alpinisti veneti, di Monselice (Padova) e di Villafranca Padovana, sono stati trovati stamani senza vita sulla parete del Sass Maòr, sulle Pale di san Martino.Il loro mancato rientro - informa il Soccorso Alpino - era stato segnalato verso le 20.30 di sabato dal gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i due avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7.15 di oggi da parte ...

Morti Due alpinisti - fatale una caduta di centinaia di metri : tra le vittime Michele del soccorso alpino : Tragedia durante la notte sulla parete del Sass Maòr, alle Pale di san Martino in Trentino. I corpi di due alpinisti sono stati recuperati con l'ausilio di quattro Tecnici di Elisoccorso...

Due alpinisti veneti morti alle Pale di San Martino - fatale una caduta di centinaia di metri : Tragedia durante la notte sulla parete del Sass Maòr, alle Pale di san Martino in Trentino. I corpi di due alpinisti sono stati recuperati con l'ausilio di quattro Tecnici di Elisoccorso...

Due alpinisti veneti morti sul Sass Maor : E nei pressi di Rassa, località del vercellese, trovati i corpi di due escursionisti morti, erano marito e moglie

Due alpinisti morti sul Sass Maòr : 14.40 Due alpinisti, di cui non si sapeva più niente da ieri sera, sono stati trovati morti sulla parete del Sass Maòr, sulle Pale di San Martino, in Trentino. A segnalare il mancato rientro era stato il gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i due alpinisti veneti avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il ritrovamento sulle rocce lungo la "via Biasin Scalet" è avvenuto a opera degli uomini del Soccorso Alpino,intervenuti con un ...

Due alpinisti veneti morti sul Sass Maor : Due alpinisti veneti, di Monselice (Padova) e di Villafranca Padovana, sono stati trovati stamani senza vita sulla parete del Sass Mao’r, sulle Pale di san Martino. Il loro mancato rientro – informa il Soccorso Alpino – era stato segnalato verso le 20.30 di ieri dal gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i due avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7.15 di oggi da parte ...

Salvati i Due alpinisti che avevano rifiutato il soccorso : ora devono pagare : Per due volte hanno rifiutato i soccorsi, poi hanno capito che da soli non ce l’avrebbero fatta e hanno chiesto aiuto. Era iniziata tre giorni prima l’odissea sulle Tre Cime di Lavaredo l’odissea di due alpinisti catalani, un uomo e una donna, di 45 e 36 anni. Solo al terzo tentativo di soccorso hanno deciso di salire sull’elicottero del soccorso Alpino e questa scelta potrebbe costargli una multa molto salata: fino a ...

Bloccati in parete Due alpinisti spagnoli rifiutano gli aiuti per 3 giorni - ma interviene la suocera : salvati dal Soccorso Alpino Veneto [FOTO] : Una situazione grottesca e surreale, quella che ha visto come protagonisti due giovani alpinisti spagnoli. Lui 45 anni, lei 36: si erano avventurati nella scalata delle Tre Cime di Lavaredo, ma qualcosa è andato storto e i giovani non sono riusciti a raggiungere il rifugio. Ciò nonostante, hanno rifiutato per ben due volte l’intervento del Soccorso Alpino, convinti di essere a un passo dalla meta. E ieri la situazione si era fatta ...

Dolomiti - recuperati i Due alpinisti bloccati sulle Cime di Lavaredo : avevano rifiutato due volte i soccorsi : Da tre giorni la coppia di spagnoli era bloccata in parete. Gli elicotteri di soccorso sono intervenuti a 2750 metri di quota, sfruttando un momentaneo varco nella nebbia

Dolomiti - coppia di alpinisti spagnoli bloccata da tre giorni su una parete delle Tre Cime di Lavaredo : rifiutati per Due volte i soccorsi : Da tre giorni sono bloccati sulle Dolomiti, attaccati a una parete delle Tre Cime di Lavaredo, ma rifiutano i soccorsi. È quanto sta succedendo a una coppia di alpinisti spagnoli, in vacanza sulle Alpi. I due, 45 anni lui e 36 lei, sono di Barcellona. Nonostante la loro odissea duri da 72 ore e nonostante le cattive condizioni meteo, gli scalatori continuano a dire “no” agli aiuti, sostenendo di poter proseguire autonomamente. Per ...

Incidenti montagna - morti Due alpinisti : 21.12 Un alpinista francese di 53 anni è morto, dopo essere precipitato dalla Ferrata del Marmol, sulle montagne bellunesi. Era partito dal Rifugio Settimo Alpini con altri sei connazionali. Arrivati in cima alla Schiara, avevano iniziato la discesa sulla ferrata Marmol quando, in un tratto esposto, l'uomo è caduto nel vuoto. Un altro alpinista è morto sulla Cima Ovest di Lavaredo (Bolzano), colpito da un masso staccatosi dalla parete.