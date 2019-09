Dopo il Reddito di cittadinanza arriva il Salario minimo | la promessa di Nunzia Catalfo

Reddito di cittadinanza : Dopo l'erogazione comincia la fase di ricerca di impiego : Da lunedì comincerà la nuova fase del Reddito di cittadinanza. La misura, voluta fortemente dal M5S, prevedeva infatti la riforma dei Centri per l'impiego e l'impegno a cercare occupazione per tutti i beneficiari non pensionati. Così, dal 2 Settembre, i quasi 705 mila beneficiari saranno convocati per firmare il "Patto di Lavoro" che impegnerà gli stessi nella ricerca di un'occupazione, coadiuvati anche dagli sportelli del Centro per l'impiego ...