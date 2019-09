Donald Trump ci ripensa | Ok alla sigaretta elettronica | purché sia sicura

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019)corregge il tiro sulla, che nei giorni scorsi, dopo aver ricevutoCasa Bianca i rappresentanti delle agenzie della sanità Usa, aveva detto di voler proibire. “Sono favorevole all’alternativaalle sigarette. Dobbiamo asrci che si tratti di una alternativaper tutti! Togliamo dal mercato le contraffazioni e teniamo lontani dalle sigarette elettroniche i bambini”, ha scritto il presidente americano su Twitter. Secondo i dati ufficiali, sono 450 i malati, in 33 stati Usa, a causa del ‘vaping’. Sei decessi sono stati attribuiti alle sigarette elettroniche. Preoccupa in particolare la diffusione delle sigarette elettroniche aromatizzate.While I like the Vaping alternative to Cigarettes, we need to make sure this alternative is SAFE for ALL! Let’s get counterfeits off the market, and keep ...

