Domenica In – Prima puntata del 15 settembre 2019 – Amadeus | Daniale Liotti | Arisa

La Domenica Ventura : Simona torna dentro e fuori gli stadi. Ospite alla prima Massimo Ferrero : Simona Ventura Dopo la pausa per le Nazionali, torna nel weekend il campionato di Serie A, che segna l’esordio de La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura, in onda ogni Domenica a partire dalle 12.00 su Rai 2. Un ritorno al calcio e all’intrattenimento per la conduttrice, che tra le sue ‘fatiche’ in carriera vanta La Domenica Sportiva e dieci anni di Quelli che il Calcio. Ogni Domenica, ...

Mara Venier in difficoltà prima di Domenica In : “Che figura di mer*a” : Mara Venier ha un problema prima di Domenica In: cosa è successo Domenica 15 settembre Mara Venier darà il via alla nuova stagione di Domenica In. Lo storico contenitore festivo del primo canale della Tv di Stato manterrà intatto il format: ci saranno le interviste fatte col cuore di Mara Venier ma anche tanta musica. Il pubblico potrà giocare da casa, a partire dalla seconda puntata, e verrà introdotto uno spazio dedicato alla cronaca. La ...

Domenica in 2019-2020 : la nuova scenografia (Anteprima video) : Parte Domenica alle ore 14 su Rai1 la nuova stagione di Domenica in. Il popolare contenitore del giorno di festa inventato da Corrado torna, dopo il travolgente successo dell'anno scorso, con Mara Venier padrona di casa. Ospiti, situazioni, canzoni, chiacchierate, momenti anche di riflessione fra momenti di puro svago, per un programma d'intrattenimento confezionato con eleganza per l'affezionato pubblico del primo canale della televisione ...

Andrea Bocelli alla prima di Domenica in (Anteprima Blogo) : Domenica 15 settembre torna su Rai1 Mara Venier e ci torna a furor di popolo dopo il successo della scorsa edizione Domenica in, che l'ha vista tornare sulla plancia di comando. A spizzichi e bocconi sono stati resi noti i protagonisti della prima puntata della Domenica in 2010-2020 che saranno Romina Power, Giulia De Lellis, Rocio Morales, Daniele Liotti e Amadeus, mentre è pure noto che quest'anno presenza fissa di Domenica in sarà la ...

Domenica In - ritorno col botto per Mara Venier : clamorosa storia di corna alla prima puntata : Domenica prossima, il 15 settembre , tornerà in onda su Rai1, Mara Venier con la sua Domenica In, format riconfermatissimo dopo l'enorme successo dello scorso anno. Tra i tantissimi ospiti della prima puntata ci sarà anche la seguitissima influencer Giulia De Lellis, che interverrà per promuovere il

'Domenica In' : Giulia De Lellis - Amadeus e Arisa tra gli ospiti della prima puntata : La nuova stagione di "Domenica In" parte alla grande: sono tanti e tutti di livello i personaggi famosi che Mara Venier ospiterà nel suo studio il 15 settembre prossimo. Come ha anticipato il giornalista Giuseppe Candela su Twitter, la "regina" della domenica intervisterà il conduttore del Festival di Sanremo 2020 Amadeus, la cantante Arisa, l'attore Daniele Liotti e l'influencer Giulia De Lellis. Giulia De Lellis sbarca su Rai Uno per ...

Previsioni Meteo - sarà una Domenica di forte maltempo al Nord : prima neve sulle Alpi [MAPPE] : Dopo 24 ore di temporaneo affievolimento dei cavi d’onda Nordatlantici, con circolazione comunque sempre mediamente instabile, ma con caratteristiche non cicloniche, un altro vortice piuttosto ostinato e più profondo di quello in azione appena ieri, si scaverà sulle regioni settentrionali italiane. A questo giro, la saccatura lungo la quale poi scorreranno i nuclei perturbati, proverrà da comparti Nordeuropei più freddi, quindi aree ...

Mara Venier prima di Domenica In svela : “Non ho voluto cambiare” : Domenica In, Mara Venier confessa: “Ho preferito mantenere gli stessi orari” Mara Venier ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Gente. E in questa circostanza, ovviamente, ha parlato abbondantemente della nuova edizione di Domenica In, svelando anche un interessante retroscena. Cosa ha dichiarato? Mara Venier, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, parlando delle ...

Mara Venier replica a Barbara D’Urso : frecciata prima di Domenica In? : Barbara D’Urso mostra il nuovo studio: Mara Venier rilancia con quello di Domenica In Da lunedì 9 settembre tornerà in onda “col cuore”: Barbara D’Urso sarà ancora una volta la padrona di casa di Pomeriggio 5. Il rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione di grande successo riprenderà con un nuovo volto. Come mostrato dallo spot pubblicitario, è stata aggiornata la scenografia di Pomeriggio 5 in seguito allo ...

Previsioni Meteo - Domenica 8 Settembre la prima ondata di freddo della stagione sull’Italia : torna la neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : Lungo il solco barico piuttosto profondo che andrà aprendosi con direttrice meridiana nel corso dei prossimi giorni, diversi impulsi instabili raggiungeranno il Mediterraneo centro settentrionale e l’Italia apportando fasi accese di instabilità, talora anche con tempo perturbato. Le regioni che per prima e forse anche di più risentiranno della crisi atmosferica, saranno buona parte di quelle settentrionali. Il primo impatto delle ...

Mara Venier chiama Amadeus alla prima di Domenica In : le anticipazioni : Domenica In, ospiti e anticipazioni 15 settembre: Mara Venier chiama Amadeus Tutto è pronto per la prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Mara Venier tornerà nel primo pomeriggio del dì festivo di Rai1 dal 15 settembre, pronta ad aprire il cuore, la ‘mazzetta’ delle emozioni e a riportare i sentimenti indissolubili che sono alla base del suo racconto televisivo, esattamente come nella vita. Come svelano le anticipazioni, ...

Amadeus ospite prima puntata Domenica In il 15 settembre : Amadeus sarà ospite della prima puntata della nuova edizione di Domenica In, al via il 15 settembre con la conduzione di Mara Venier. Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo rientrerà poi a pieno regime in tv alla guida di I soliti ignoti a partire dal giorno successivo, ossia lunedì 16 settembre. Intanto, scherzando su Radio 2 con l'amico Fiorello, oggi, nel giorno del suo compleanno, Amadeus è tornato a parlare ...

Programmi TV di stasera - Domenica 1 settembre 2019. Su Canale 5 la prima TV de L’Ora più Buia : L'Ora più Buia - Gary Oldman Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – L’Amore il Sole e le altre Stelle (Replica) Film TV del 2018, di Fabrizio Costa, con Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Marco Bonini, Chiara Ricci, Anna Ferzetti. Trama: Il tv movie racconta cosa succede quando due storici amici stufi di essere considerati dai propri genitori dei bambini decidono di fare l’amore insieme per la prima volta. A dare un il forte ...

Hawaii Five-0 si sposta la Domenica - due episodi in prima tv il 1 settembre : Hawaii Five-0 anticipazioni episodi domenica 1 settembre in prima tv su Rai 2 Lascia il lunedì e approda alla domenica sera l’ottava stagione di Hawaii Five-0 da domenica 1 settembre con due episodi in prima tv. La prossima settimana domenica 8 si chiuderà l’ottava stagione e debutterà la nona (almeno fino al debutto di Che Tempo Che Fa sulla seconda rete Rai). The Blacklist, al contrario, prosegue il lunedì sera in seconda/terza ...