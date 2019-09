Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Dueveneti sono stati risenza vita la mattina del 14 settembredel, nelle, in Trentino. I due, di Monselice (Padova) e di Villafranca Padovana, sono caduti per alcune centinaia di metri – forse 300 – mentre procedevanovia Scalet-Biasin, per cause ancora da chiarire. I corpi sono stati recuperati fra le 7.00 e le 8.00 di mattina dal Soccorso Alpino e sono stati trasferiti in elicottero alla camera mortuaria di Transacqua, in provincia di Trento. Secondo alcune ricostruzioni sarebbero precipitati nella tarda mattinata di ieri 13 settembre: verso le 10.30 alcuni escursionisti avevano segnalato una scarica dii e avevano allertato il 112. I soccorsi si erano messi in moto ma le ricerche non avevano portato a nulla. Il mancato rientro dei dueera però stato segnalato anche in serata – verso le 20.30 ...

Cascavel47 : Dolomiti, due alpinisti trovati morti sulla parete del Sass Maòr dopo una caduta di centinaia di metri… - LaStampa : Due alpinisti veneti sono morti sul Sass Maor nelle Dolomiti - AgenziaOpinione : trentino marketing * i suoni delle dolomiti: « La 25° edizione del Festival musicale si conclude il 14 e 15/9 con i… -