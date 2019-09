DIRETTA Venezia Chievo | risultato finale 0-2 | video DAZN | Djordjevic chiude!

DIRETTA / Venezia Chievo - risultato 0-0 - streaming video DAZN : formazioni ufficiali! : DIRETTA Venezia Chievo streaming video DAZN : si scende in campo al Penzo per il match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

Streaming dei vincitori della mostra del cinema di Venezia e DIRETTA tv : La mostra del cinema di Venezia è pronta a chiudersi come si è aperta, nel glamour. Per seguire in Streaming la cerimonia e l'annuncio del vincitori durante in una serata ancora una volta condotta dalla madrina Alessandra Mastronardi, il punto di riferimento è RaiPlay. Per la diretta tv, invece, il canale è RaiMovie. Appuntamento in entrambi i casi a partire dalle 18.45, ma già dal red carpet che inizia alle 18 ...