Diretta Fiorentina Juventus | risultato 0-0 | streaming tv | anche Pjanic si infortuna

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : Ronaldo vicino al gol ma ferma tutto Pezzella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Fuori Pezzella e dentro Ceccherini. 81′ Giallo per Bentancur che ferma Castrovilli che stava ripartendo a centrocampo. 79′ Partita che ora viaggia su ritmi bassi a causa del caldo. 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : spinge la Fiorentina - dentro Boateng per Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la palla bene e finisce sulle mani di Szczesny. 74′ Straordinario salvataggio di Pezzella in anticipo su Ronaldo con Khedira che aveva messo in mezzo un bel pallone rasoterra dalla destra. 72′ La ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : spinge la Fiorentina - Ribery e Dalbert vicini alla rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Fuori l’ottimo Ribery e dentro Boateng. 66′ Matuidi rischia tantissimo sulla fascia destra, tentenna con il pallone tra i piedi con Castrovilli e Dalbert in pressing. 64′ Chiesa in mezzo a tre giocatori della Juventus riesce a spostarsi la palla sul destro e tirare a giro, la palla deviata finisce fuori. 63′ Cuadrado in contropiede dopo un corner della ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : problemi muscolari per Douglas Costa e Pjanic - per la viola si fa notare Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Giallo per De Ligt che stende Ribery che con un gioco di gambe era andato via. 16.08 Inizia il secondo tempo! 15.56 Male la Juventus, sul piano fisico soffre il ritmo della viola e gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic fanno perdere qualità nell’undici titolare. Bene la Fiorentina con Ribery che sta salendo di condizione e mette qualità in ogni palla che tocca. A tra poco ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : problemi muscolari per Douglas Costa e Pjanic - bene la Fiorentina in pressing : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Alex Sandro dalla sinistra mette in mezzo dove Bernardeschi non riesce ad impattare sul secondo palo. 46′ Si scambiano i ruoli gli esterni della viola, Ribery lancia Lirola in velocità ma De Ligt riesce a fermarlo. 44′ Ci saranno tre minuti di recupero. 43′ Si fa male Pjanic anche lui si tocca il flessore della coscia destra, esce ed entra Bentancur. 42′ bene ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : problema muscolare per Douglas Costa - bene la Fiorentina in pressing : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35′ Chiesa irruento su De Ligt che aveva preso posizione davanti al giocatore della viola a centrocampo. 34′ Ribery gioca ancora su ritmi bassi ma la sua qualità sta facendo la differenza in ogni azione della Fiorentina. 33′ Intervento deciso di De Ligt che prende la palla su Chiesa lanciato in velocità sulla fascia destra. 31′ Dalbert dalla sinistra supera Danilo e ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in Diretta : si comincia all’Artemio Franchi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Si aspetta solo il fischio di inizio della partita! 14.57: Presenti in tribuna l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e Spalletti. 14.50 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita, tra poco le squadre in campo. 14.46 Paratici direttore sportivo della Juventus in DIRETTA su SKY: “Mandzukic non convocato perchè in trattativa per la cessione in Qatar, ...