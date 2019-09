Demi Moore bellezza senza tempo : a 56 anni nuda sulla copertina di Harper's Bazaar : L'attrice si racconta nel numero di ottobre della rivista americana in un'intervista a cuore aperto, per parlare della sua...

Demi Moore nuda in copertina a 56 anni. «Stuprata a 15 anni - salvai mamma dal suicidio» : A 28 anni di distanza dall’esplosione della sua fama, grazie al film Ghost, Demi Moore alla veneranda età di 56 anni si mostra completamente nuda sulla copertina di un magazine: la rivista in questione è Harper’s Bazaar, che ha intervistato l’attrice, sempre bellissima e un sex symbol da ormai quasi trent’anni. Anche all’epoca, nel 1991, Demi posò nuda: all’epoca la foto la ritraeva con il pancione (era incinta del suo secondo figlio) e la ...

Aborto e abuso di alcol e medicinali. Demi Moore choc sul divorzio con Ashton Kutcher : L'attrice americana ha svelato particolari inediti e momenti drammatici vissuti con l'ex marito Ashton Kutcher nel suo libro biografico in uscita a fine settembre. Il nuovo libro di Demi Moore "Inside Out" uscirà il prossimo 24 settembre, ma si annuncia già un successo. Al suo interno l'attrice americana ha svelato dettagli choc sul suo passato, come la violenza sessuale subita a 15 anni e il difficile matrimonio con Ashton Kutcher. Proprio su ...

