Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Lunga invettiva pronunciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, sulla claudicante raccolta differenziata a, città nella quale diversi quartieri risultano abbandonati a se stessi. L’ex sindaco del capoluogo campano lancia, su Lira Tv, il suo duro monito: “Questa situazione non può essere più tollerata, a costo di sbaraccare tutto il servizio di igiene urbana. C’è una irresponsabilità dei cafoni. Non è possibile vivere una città in cui ci sia uno che tenga sempre la frusta in mano. C’è un problema organizzativo che richiede decisioni drastiche. Nella parte alta del Carmine, come ho verificato coi miei occhi, non si vede un netturbino non da settimane, ma da anni. Non è tollerabile. Allora capiamoci – continua – noi aabbiamo fatto un miracolo: abbiamo assunto 500 e più dipendenti, che devono garantire una città che ...

Cascavel47 : De Luca, l’ira contro i netturbini ‘fannulloni’ di Salerno: “Che Dio vi stramaledica”. E ai vandali: “Ci vuole il n… - fattoquotidiano : De Luca, l’ira contro i netturbini ‘fannulloni’ di Salerno: “Che Dio vi stramaledica”. E ai vandali: “Ci vuole il n… - infoitinterno : Città sporca, l'ira di De Luca: 'Non è più tollerabile' -