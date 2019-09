De Lellis racconta i tradimenti di Damante | ' Ha avuto tante donne | le ho chiamate tutte'

Giulia De Lellis si racconta : così ha scoperto il tradimento di Andrea Damante : “Il perdono è come l’altezza. O ce l’hai o non ce l’hai. E io non ce l’ho”, dice oggi l'influencer a Verissimo, parlando...

La De Lellis racconta come si sentì quando venne tradita da Andrea : 'Tremo - non piango' : Cresce l'attesa per la pubblicazione del primo romanzo di Giulia De Lellis, annunciato nelle scorse settimane sui social. Il 17 settembre sarà disponibile il libro 'Le corna stanno bene su tutto', ma in queste ore l'ex protagonista di Uomini e donne ha scelto di accendere la curiosità dei suoi tantissimi follower e lo ha fatto postando uno stralcio del suo libro, dove parla per la prima volta di come si è sentita il giorno in cui ha scoperto di ...