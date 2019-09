De Laurentiis | “A Napoli manca la disciplina Gli imprenditori? Hanno il braccino corto”

De Laurentiis : 'Ancelotti voleva Llorente - non Icardi - a Napoli tutti tifosi juventini' : La Serie A quest'anno potrebbe essere sicuramente più competitiva rispetto allo scorso anno, quando la Juventus ha dominato e, a sei giornate dalla fine del campionato, era già campione d'Italia. Napoli ed Inter sono pronte a battagliare con la società bianconera, nonostante la squadra di Ancelotti abbia subito la prima sconfitta alla seconda giornata proprio contro la Juventus. A proposito della società campana, ha parlato al Corriere dello ...

Napoli - De Laurentiis tuona sulla questione spogliatoi : “io li avrei rifatti in quindici giorni - non in tre mesi” : Il presidente del Napoli ha lanciato la sua stoccata sulla questione spogliatoi, sottolineando che avrebbe concluso i lavori in sole due settimane La polemica relativa agli spogliatoi del San Paolo non accenna a placarsi, l’ultimo ad intervenire a gamba tesa è Aurelio De Laurentiis, noto per non avere peli sulla lingua quando si tratta di esprimere le proprie idee. Intervenuto ad un evento, il numero uno del club azzurro ha ...

Koulibaly : “De Laurentiis ha rifiutato 100 milioni perché mi vuole bene. Il Napoli vincerà lo scudetto” : Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Kalidou Koulibaly ammette che De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 100 milioni preferendo trattenerlo al Napoli. Risponde sorridendo: “E ha fatto male. Ora sarebbe più ricco. Ma ha deciso così perché mi vuole bene” Di Maradona, che ha la sua maglietta, dice che “è il più grande di tutti” e che ricevere i suoi complimenti vuol dire che è sulla strada giusta. Non ha paura a dire che sarà il ...

Napoli - clamorosa frecciata di De Laurentiis alla Juve : “non vinciamo lo scudetto perchè…” : Dopo la pausa per le Nazionali torna in campo il campionato di Serie A, si gioca la terza giornata del massimo torneo italiano, una partita interessante mette di fronte il Napoli e la Sampdoria, le ultime ore sono state condizionate dai problemi dello stadio San Paolo con gli spogliatoi che si trovano in situazioni veramente da terza categoria. Intervista la presidente De Laurentiis che parla della corsa scudetto e che sembra lanciare una ...

Napoli - De Laurentiis : “Spogliatoi? Va avanti così da 15 anni. Installammo i tornelli e non ce li pagarono” : “Non sono polemiche ma lamentele che sto esternando da 15 anni“. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, getta altra benzina sul fuoco in merito alla questione degli spogliatoi del San Paolo ancora non ultimati. “Pur non potendo da un punto di vista legislativo e legale sostituirmi al Comune nel fare i lavori – dice a Sky – per 15 anni ho continuato a fare manutenzione per molte parti dello stadio. ...

Napoli capitale della realtà virtuale : qui la denuncia di Ancelotti nasconde una trama di De Laurentiis : Benvenuti a Napoli capitale della realtà virtuale. Qui il mondo reale non conta, non ha alcun rilievo nel dibattito pubblico. L’ultima conferma arriva dalla querelle sullo spogliatoio del Napoli. Succede che a due giorni dalla prima partita del Napoli in campionato, lo spogliatoio azzurro non è ancora pronto. Dieci giorni fa, Carlo Ancelotti effettuò il sopralluogo al San Paolo e vide davanti ai suoi occhi un cantiere aperto. Rimase ...

Il Napoli smentisce la direttrice dei lavori al San Paolo : «Nessun complimento da Edo de Laurentiis» : Ieri la direttrice dei lavori per lo Stadio San Paolo, Filomena Smiraglia, aveva dichiarato di aver ricevuto i complimenti del Napoli per gli spogliatoi. Complimenti che sarebbero stati fatti da Edoardo De Laurentiis proprio ieri, in occasione del sopralluogo al San Paolo da cui poi è scaturito il j’accuse di Ancelotti. Poco fa, però, è arrivata la smentita della Società. Su Twitter, il club scrive che il vice presidente non ha mai fatto i ...

Basile : “Fatto tutto quello che ha chiesto il Napoli. Anche le stanze per Ancelotti e De Laurentiis” : Sul Mattino altre dichiarazioni del commissario per l’Universiade Basile sul caso spogliatoi scatenato ieri dal durissimo comunicato di Ancelotti. “Non ho parole, abbiamo fatto tutto quello che loro ci hanno richiesto, per il tecnico abbiamo Anche realizzato una stanza tutta per lui e per il suo staff. C’è Anche un piccolo studio che De Laurentiis ha voluto realizzare e abbiamo realizzato secondo le sue indicazioni. Avevamo previsto ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis vuota il sacco : "Quanto ho offerto a Mauro Icardi e all'Inter" : 60 milioni + bonus di 5 milioni e 12 milioni lordi di ingaggio. Ecco a quanto ammontava l'offerta del Napoli per strappare Mauro Icardi all'Inter durante la finestra estiva del calciomercato. Cifre non molto differenti da quelle che deve sborsare il Psg ai nerazzurri per riscattare il calciatore a f

De Laurentiis : “Amo Napoli più di ogni altra cosa. Milik è la stella dell’attacco del Napoli. Tra i napoletani ci sono tifosi di Juve - Milan ed Inter” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. De Laurentiis ha parlato sia del Bari che di Llorente ed ha lanciato l’ennesima frecciatina ai napoletani Napoli è curiosa di scoprire anche Llorente. «Scoprire, dice? Llorente non è una mia idea – precisa De Laurentiis – ma di Ancelotti. Nessuno avrebbe disdegnato un top player come Icardi, ma fin dal primo ...

Napoli - la sorprendente rivelazione di De Laurentiis : “Icardi non è uno stupido - vi dico quanto gli ho offerto” : Il presidente del Napoli ha rivelato le offerte presentate all’Inter e a Icardi per convincere il giocatore a trasferirsi in azzurro Ci ha provato con decisione, ma alla fine Aurelio De Laurentiis non è riuscito a portare Mauro Icardi al Napoli. Il presidente del club azzurro ha rivelato alcuni retroscena di mercato nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, facendo luce sulle offerte presentate all’Inter e ...

Napoli - De Laurentiis inedito : “Chiesi a Conte di venire da noi - rifiutati più di 100 milioni per Koulibaly” : Quando parla, solitamente non è mai banale. Ormai tutti, nel mondo del calcio, conoscono Aurelio De Laurentiis. Sincero, diretto, per questo a volte ‘antipatico’ a tanti. Al Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha concesso un’intervista esclusiva parlando di alcuni retroscena di mercato del passato e recenti. Ecco uno spaccato. “Se ho mai provato a portare Conte a Napoli? Ho un ottimo rapporto con lui. ...

De Laurentiis : «In proporzione a Bari più abbonamenti che a Napoli. Se questo vuol dire essere grandi tifosi del Napoli» : Ieri abbiamo raccontato le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Sky. Sulle elezioni al Board dell’Eca, sulle scelte fatte da Ancelotti in occasione di Juve-Napoli, e anche della necessità di giocare ogni partita come se fosse la partita dell’anno. Oggi il Corriere dello Sport riporta ancora altre dichiarazioni del presidente. Innanzitutto sulla campagna abbonamenti che va a rilento: a ieri erano circa 11.500. Se questo vuol dire essere ...

De Laurentiis : “Con il Liverpool il Napoli dovrà entrare in campo come se fosse la partita dell’anno” : Da Ginevra, dove è impegnato per l’assemblea Eca, il presidente De Laurentiis, ha parlato anche del prossimo incontro con il Liverpool per l’esordio del Napoli in Champions. Ha espresso un po’ di preoccupazione e suggerito anche una ricetta per vincere. Queste le sue parole: “Ho un po’ di paura perché abbiamo battuto il Liverpool con un punteggio ampio e non vorrei che questo potesse dare una certa tranquillità. ...