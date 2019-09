Da dove arrivano le emissioni inquinanti

Da dove arrivano i fondi per il muro di Trump tra Stati Uniti e Messico : Donald Trump al confine tra Stati Uniti e Messico (foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Potrebbero essere questione di settimane, mesi al massimo. Ma il muro al confine col Messico si farà, secondo la Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è riuscito – dopo mesi di battaglie politiche e giudiziarie – a trovare i finanziamenti per mantenere la sua più importante promessa elettorale, quella di un confine fisico per combattere ...