Critica da destra alla destra di oggi | mortifera e traditrice

Berlusconi parla ai giovani di FI e Critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...