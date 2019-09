Conte sale nel gradimento (meno il suo governo) E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Governo Conte 2 - sondaggi : piace ai giovani tra i 18 e i 23 anni e al ceto medio. Il nuovo esecutivo premia il Pd che sale al 22 - 1% : Il nuovo esecutivo giallorosso piace ai giovanissimi e fa bene soprattutto al Pd. È la fotografia che emerge dall’ultimo sondaggio di Swg, realizzato tra il 4 e il 9 settembre. Secondo la società di ricerca, infatti, il Conte 2 è apprezzato dal 31 per cento degli italiani, e tra questi domina la cosiddetta Generazione Z, cioè i nati dal 1996 in poi. Il 48 per cento di loro, infatti, alla domanda se il nuovo Governo “sia una soluzione ...

Conte 2 - dall’arrivo del notaio all’annuncio di Casaleggio : il giorno del ‘sì’ al governo con il Pd visto dall’Associazione Rousseau : Sono le 8.40 di martedì mattina quando il notaio Valerio Tacchini entra nella sede milanese dell’Associazione Rousseau per certificare le votazioni online sul nuovo governo. “È una giornata importante per nostro Paese”, racconta prima di chiudersi dentro lo stabile che ospita l’associazione. Lì lo aspettano la socia dell’associazione Enrica Sabatini e il presidente Davide Casaleggio. Ed è proprio quest’ultimo ad uscire verso le 13 per annunciare ...

Governo Conte 2 - Casaleggio : “Spero più solido del precedente. Il Pd sia più leale della Lega. Voto su Rousseau? M5s ha scritto la storia” : “Spero che il Governo nascente sia più solido di quello passato e spero che i partner si comportino più lealmente dei precedenti”. Con queste parole il presidente dell’associazione Rousseau ha commentato l’esito delle votazioni on line che ha dato il via al Governo Conte 2. Casaleggio è “soddisfatto per la grande partecipazione. Il M5S ha dato la possibilità ai propri iscritti di scrivere la storia di questo Governo e dell’Italia ...

Slittano i risultati della consultazione 5Stelle sul Conte-bis. Casaleggio : è record di votanti : Aggiornato alle ore 19,00 del 3 settembre 2019. Alle ore 13,19 erano stati 56.127 gli iscritti alla piattaforma Rousseau, dei 115 mila totali, che avevano risposto al quesito sull'accordo di governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Per Davide Casaleggio è stato dunque battuto il record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. "Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta". Il ...

Conte sale al Colle da Mattarella : 11.26 "Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è a colloquio con il capo dello stato Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato al Quirinale poco dopo".

Sondaggi politici - l’effetto Conte giova al M5S : nei giorni della crisi sale al 24% (7 punti in più) : Secondo quanto emerge dall'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli, realizzato tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, quello che è indicato come ‘effetto Conte' porta 7 punti in più al Movimento Cinque Stelle, che sale da 17,4 a 24,2%. La figura del presidente del Consiglio incaricato è associato al M5S, e viene percepito come un esponente del Movimento, tanto che molti ...

Governo - Di Maio alza la posta : «Programma M5S o voto». Ira Pd - sale lo spread. Conte media - ma è alta tensione : All'ora di pranzo la strada per un accordo di Governo Pd-M5S sembra in discesa, ma nel giro di mezz'ora si torna sulle montagne russe. È Luigi Di Maio ad alzare il tiro: «O siamo...

Governo - diretta. Di Maio : «Sì al programma M5S o si vota». E consegna 20 punti a Conte. Pd : «Inaccettabile». Lo spread risale : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo Conte 2 - dopo le dichiarazioni di Di Maio il rendimento del Btp risale oltre l’1% e Piazza Affari gira in negativo : L’evoluzione della crisi di Governo continua a orientare l’andamento dei mercati. Ma venerdì pomeriggio l’ottimismo dei giorni scorsi, che hanno visto il rendimento dei Btp crollare al minimo storico e Piazza Affari guadagnarsi la maglia rosa tra i listini europei, ha rapidamente lasciato spazio a una inversione di rotta su tutta la linea. A scatenare la reazione negativa degli investitori sono state le dichiarazioni del capo ...

Flessibilità Ue - con il Conte bis la partita sale a 10-12 miliardi : Una partita di fatto obbligata. È quella che nelle prossime settimane il nuovo Governo M5S-Pd dovrà giocare con la commissione Ue per sostenere la complessa manovra economica 2020