Conte alla Fiera del Levante : "Piano per il Sud - a partire dall'alta velocità" : Il Premier Giuseppe Conte, per la sua seconda uscita pubblica da quando è stato rinominato Presidente del Consiglio a capo del governo giallorosso, è andato oggi a inaugurare la Fiera del Levante 2019 a Bari e ha fatto un discorso ovviamente incentrato sul Mezzogiorno:"Mai come adesso il Sud ha l'occasione di essere al centro dell'agenda politica italiana ed europea. Il tema sarà parte integrante del patto con l'Europa che ho proposto mercoledì ...

Giuseppe Conte - svolta storica : il premier alla festa della Cgil con Landini - più rosso di così non si può : Dopo la festa romana di Massimo D'Alema, anche quella pugliese di Maurizio Landini. Il premier Giuseppe Conte, sempre più a sinistra, inaugura il nuovo corso di Palazzo Chigi partecipando, il 22 settembre prossimo", alla manifestazione della Cgil a Lecce e sarà intervistato sul palco del festival de

Maledetti Amici Miei - Paolo Conte spalla speciale : In prima serata dal 3 ottobre su Rai 2 partirà Maledetti Amici Miei, happening show con Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber e Sergio Rubini. Per l'occasione il cast si è regalato una spalla di lusso, ovvero Paolo Conte.L'artista 82enne reinterpreterà le sue canzoni più famose per la trasmissione e interagirà con il nutrito cast. A Repubblica ha spiegato come è nato il coinvolgimento, abbastanza ...

Luigi Di Maio alla Farnesina come Salvini al Viminale : i grillini ora temono l'esclusione di Conte : "Speriamo non faccia come Salvini". Questo è ciò che mormorano i grillini di Luigi Di Maio. Il leader, ora che si è insediato alla Farnesina, non smette più di indire riunioni senza la presenza del premier. "Non abbiamo sedi operative: prima Di Maio era vicepremier e ministro dello Sviluppo economic

Governo - nessun toscano nel Conte 2. I renziani attaccano : “Nel Pd purga”. Nazareno : “Tra i loro nomi nessuno dalla Toscana” : In tanti avranno pensato a Boris, la fortunata serie televisiva di Fox. “Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice ‘la mi’ mamma’, ‘il mi’ babbo’, ‘passami la harne… la harta… eh? Perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo Paese”, diceva a un certo punto Stanis Larochelle, cioè Pietro ...

Ocean Viking - via libera alla redistribuzione in Ue. Vertice con Conte - Lamorgese e Di Maio : Si è appena concluso a Palazzo Chigi - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - un Vertice governativo, coordinato dal Presidente del Consiglio, alla presenza dei...

Governo : Cavallaro (Cisal) - 'buon lavoro a Conte ora un vero nuovo corso' : Roma, 11 set. (Labitalia) - “Buon lavoro al premier Giuseppe Conte e al suo nuovo esecutivo dopo [...]

Eutanasia - il cardinale Bassetti : «Non esiste un diritto alla morte». La Cei si affida a Conte : Città del Vaticano ? Il Conte bis riaccende tante speranze ai vertici della Cei. Non solo per la sperata riapertura dei porti e la revisione del decreto sicurezza, anche se il cardinale...

La normalizzazione del Conte bis e gli attacchi di Trump alla Fed : Un governo che fa cose normali, come trattare e cercare soluzioni assieme ai colleghi europei sulle questioni migratorie, mentre si cerca una nuova politica, più realistica e meno declamatoria, per l'approccio nazionale. Un governo che fa cose più normali e che quindi riceve richieste dai sindac

Conte andrà alla festa di Articolo Uno - tra D'Alema e Tsipras : Non solo Massimo D’Alema e Alexis Tsipras, come è naturale che sia, ma anche il premier Giuseppe Conte quest’anno sarà sul palco della festa nazionale di Articolo Uno, del partito più a sinistra della nuova maggioranza di governo. Il presidente del Consiglio parteciperà a un dibattito, giovedì 19 settembre, con i capigruppo di Leu Loredana De Petris e Federico Fornaro. Mentre il giorno prima ci ...

Governo Conte-2 i malumori di alcuni senatori M5s e Pd devono concretizzarsi anche con le dimissioni dai rispettivi partiti dopo il no alla fiducia : La fiducia ad un Governo quando si presenta alle camere è il via libera per iniziare il percorso amministrativo. La

Migranti - Conte a Bruxelles : "Penalità per chi non partecipa alla ripartizione" : "In Italia non possiamo dirci soddisfatti sul sistema dei rimpatri, dobbiamo fare molto di più", ha detto il premier

Governo - sì alla fiducia in Senato : Conte applaude e abbraccia Bonafede : Il Senato ha votato la fiducia al Governo guidato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,con 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Al termine del voto Conte ha applaudito il risultato insieme ai ministri rimasti (pochi), abbracciando il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'articolo Governo, sì alla fiducia in Senato: Conte applaude e abbraccia Bonafede proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giuseppe Conte incassa la fiducia al Senato - ma mancano un paio di voti (e sono meno rispetto alla prima) : E alla fine, fiducia fu. Al termine di una giornata convulsa, scandita dai violentissimi botta e risposta tra il premier e Matteo Salvini, Giuseppe Conte incassa il via libera anche al Senato. Nel dettaglio, il governo Conte II raccoglie 169 "sì", 133 voti contrari e cinque astenuti. fiducia sì, ma