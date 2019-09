Commisso | “La Juve aveva 300 milioni in campo | noi 50 Abbiamo pareggiato | siamo più

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) Nel post partita di Fiorentina-ntus a Sky Sport è intervenuto il presidente viola Rocco. Queste le sue dichiarazioni. Il calendario vi ha fatto incontrare nelle prime tre partite le squadre più forti. Contro il Napoli meritavate di vincere, oggi un pareggio ma l’vista esultare lo stesso. “Sono contentissimo. E’ stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore, hanno giocato fino alla fine. Avete visto quel Ribery, a 36 anni? Ha giocato meglio di Ronaldo. E i due italiani che, Castrovilli e Chiesa? Fenomenali. Avevo detto che se perdevamo non sarei venuto più, mi hanno aiutato a tornare” Montella ha accostato Castrovilli ad Antonioni, una leggenda fiorentina. “E’ un ragazzo fenomenale, ho visto come ha giocato, non sono esperto ma ha giocato benissimo”. Ha un bel futuro la sua squadra? ‘C’è ...

