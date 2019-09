Cinisello | il sindaco critica Sfera Ebbasta ed elogia Vegas Jones | ' Ha valori positivi'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Quello traè uno dei dualismi più accesi della nuova scena rap. I due artisti, quasi coetanei, sono infatti entrambi originari diBalsamo, ed entrambi hanno dedicato al piccolo comune facente parte della città metropolitana di Milano molte citazioni ed omaggi nei testi dei loro brani. Emblematico in tal senso il titolo 'Chic Nisello' cheha voluto dare ad un suo progetto del 2016, ma anche 'Ciny', pezzo didel 2015, tutt'ora considerato come una delle più popolari hit del Trap King milanese, soprattutto dai fan di lungo corso. Con ogni probabilità faranno quindi molto discutere nelle prossime ore alcune dichiarazioni di Giacomo Ghilardi,diBalsamo, che, pur mantenendo una significativa cautela, ammettendo di non aver mai conosciuto di persona l'autore di 'Cupido', ha mosso una, neanche troppo ...

