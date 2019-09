Chemioterapia | nuova strategia per evitare la caduta dei capelli

Fonte : dilei

(Di sabato 14 settembre 2019) Sottoporsi allaè pesante per molti motivi. Tra questi, è possibile ricordare ladei, conseguenza che provoca spesso un forte disagio sociale. Grazie a un recente studio britannico potrebbe però arrivare un’importante svolta in merito. La ricerca in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Embo Molecular Medicine, è stata condotta da un team di spiecialisti attivi presso l’Università di Manchester. Gli esperti sono partiti studiando le peculiarità dei taxani, farmaci antitumorali utilizzati soprattutto nelle terapie per debellare il cancro al seno. Questi presidi chemioterapici agiscono prevenendo la mitosi, ossia la fase del ciclo cellulare che si concretizza con la separazione dei cromatidi fratelli di ciascun cromosoma, facendo in modo che ogni cellula figlia riesca a ricevere la sua porzione di DNA. Dal ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Chemioterapia: nuova strategia per contrastare la caduta dei capelli - MaccagnoPier : Chemioterapia: nuova strategia per contrastare la caduta dei capelli - iamenough_rt : RT @SkyTG24: Chemioterapia: nuova strategia per contrastare la caduta dei capelli -