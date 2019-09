Cessione Sampdoria | Vialli cerca casa ma per la fumata bianca sarà decisivo Garrone

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019)– Sono ore calde in, si decide il futuro del club blucerchiato. Ladel club ha inevitabilmente condizionato la stagione che è da poco iniziata, in primo lungo la dirigenza non ha convinto sul mercato, la squadra sembra essersi indebolita rispetto alla scorsa stagione, sono andati via due calciatori chiave come Andersen e Praet e che non sono stati rimpiazzati con calciatori all’altezza, il mercato è stato nel complesso deludente, è arrivato l’allenatore Di Francesco che dopo l’esperienza alla Roma aveva intenzione di rilanciarsi ma al momento non esistono le condizioni per fare bene. E tutti i problemi si sono evidenziati anche sul campo con un inizio di stagione shock, zero punti in classifica ma soprattutto prestazioni deludenti, prima il ko incontro la Lazio poi quello in trasferta contro il ...

