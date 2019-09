Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Lo ricordo agli amici di Fratelli d’Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo: le coalizioni si costruiscono sui valori, i programmi, le piattaforme comuni, con discussioni allo stesso tavolo, con pari dignità, mettendo sul piatto tutti i temi e gli argomenti di breve, medio e lungo periodo. Non si procede per strappi e fughe in avanti, per prese di posizione unilaterali, come è successo, purtroppo, dalla nascita del governo Lega-Cinquestelle in poi. Bene chesi sia rivisto con. L’importante è che questo sia uninizio”. Lo afferma Renato, respondabile Economia di Forza Italia.“Non bene -nota- le convocazioni unilaterali della piazza; non bene la fuga in avanti disul referendum per il maggioritario, senza una discussione comune sulle riforme costituzionali in atto (vedi ...

TV7Benevento : Centrodestra: Brunetta, 'incontro Berlusconi- Salvini sia nuovo inizio'... - Raniero68martin : Con brunetta la lega è al sicuro..... -