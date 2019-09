Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Incontra un 15enne suoin un negozio di. Lo conosce perché abitano nello stesso quartiere. Comincia a deriderlo per la sua disabilità. Poi lo colpisce a schiaffi e manate sul collo. Gli altri ragazzi presenti ridono e riprendono la scena. Qualcuno posta ilsu, dove a poco a poco diventa virale e comincia a girare su diverse chat di WhatsApp e di altri social network. E’ l’ennesimo atto di bullismo contro un, questa volta a. Per la vittima, oltre l’aggressione anche l’umiliazione pubblica con il filmato messo in rete e condiviso. A far emergere il caso è stata una segnalazione al dipartimento Sicilia Orientale della polizia postale di, diretto dal vice questore Marcello La Bella, che identifica l’autore dell’aggressione. E’ un 15enne che viene convocato dalla polizia. Accompagnato dai genitori si riconosce nel ...

MediasetTgcom24 : Catania, quindicenne schiaffeggia minore disabile: video su Facebook #catania - LaStampa : L’aggressore è stato identificato e denunciato dalla polizia postale. - TutteLeNotizie : Catania, quindicenne schiaffeggia coetaneo disabile e il video finisce su Facebook… -