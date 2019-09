Caso San Paolo | la direttrice dei lavori | “Dispiaciuta per il comunicato Vi spiego tutte

117 giorni nella pancia della mamma morta - nata bimba sana : Caso definito unico al mondo : Per 117 giorni hanno mantenuto le funzioni vitali di una donna incinta, ma morta a livello cerebrale. Ora è nata una bambina sana. Ci sono riusciti i medici dell’Ospedale dell’Università di Brno (Repubblica Ceca), che definiscono questo risultato come una probabile prima mondiale. O almeno un caso rarissimo, si legge sul sito dell’ospedale universitario: si contano circa 20 nascite del genere descritte nel mondo, ma stavolta si ...

Caso San Paolo - Ancelotti rilancia : «Napoli merita stadio all'altezza» : Alla vigilia del match Napoli-Sampdoria, e all'indomani della polemica sullo stato dei lavori negli spogliatoi dello stadio San Paolo, Carlo Ancelotti torna a parlare nella...

Napoli-Samp e Caso San Paolo - Ancelotti live da Castel Volturno : Alla vigilia del match Napoli-Sampdoria, e all'indomani della polemica sullo stato dei lavori negli spogliatoi dello stadio San Paolo, Carlo Ancelotti torna a parlare nella...

Caso Schwazer - accuse pesantissime di Alex : “le provette sono state manomesse - volevano colpirmi” : L’ormai ex marciatore italiano ha parlato alla vigilia dell’udienza che si terrà domani presso il Tribunale di Bolzano Alex Schwazer domani si recherà presso il Tribunale di Bolzano insieme ai suoi legali, per assistere all’udienza in cui il gip Pelino illustrerà le conclusioni della perizia del Ris di Parma. LaPresse Un’analisi, condotta dal colonnello Giampietro Lago, secondo cui il valore di concentrazione del ...

Caso Schwazer - Sandro Donati svela : “la perizia parla di dati non spiegabili dal punto di vista fisiologico” : Nel corso di una udienza fissata per domani pomeriggio verrà illustrata la perizia effettuata dai RIS di Parma sulle provette di urina A e B di Schwazer E’ fissata per domani pomeriggio l’udienza del Tribunale di Bolzano per discutere sugli sviluppi del Caso Schwazer, nel corso della quale verrà illustrata la perizia effettuata dai RIS di Parma sulle provette di urine A e B dell’atleta, riferite al controllo antidoping ...

Lorenzo Greco - il figlio del conduttore Alessandro è il Caso social di Miss Italia 2019 : “È bellissimo” : Bello e giovane. Lorenzo Greco, figlio del conduttore Alessandro , è diventato il caso social di Miss Italia 2019. Durante la finale dell’80esima edizione del concorso, è stato inquadrato dalle telecamere per un attimo. Pochi secondi che sono bastati ad assicurargli l’assalto delle fan. “È bellissimo”, è il commento che rimbalza sotto le sue foto che stanno facendo il giro del web. Lorenzo è nato dal matrimonio tra il ...

Caso Sanfilippo : Salvini - "perseverare è diabolico" : "Errare è umano, perseverare è diabolico... E poi loro sarebbero quelli democratici e pacifisti... Viva la Rai!". Così Matteo Salvini commenta su Twitter le nuove dichiarazioni di Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai autore di un post contro il segretario della Lega. "P.S. Ovviamente io non mollo e non mollerò mai", aggiunge Salvini.

Caso Sanfilippo : la Rai valuta di sospenderlo per il post su Salvini : La Rai sta valutando le condizioni per una sospensione cautelativa del giornalista Fabio Sanfilippo. E' quanto apprende l'AGI. In azienda ci sarebbe forte irritazione per l'intervista non autorizzata da viale Mazzini in cui lo stesso giornalista ha detto oggi, proprio all'AGI, che a proposito della vicenda relativa al suo post su Facebook rifarebbe più o meno tutto.

Variazione catastale : cos’è - quando è necessaria e le sanzioni in Caso di mancata presentazione : La Variazione catastale è una pratica necessaria quando si effettuano modifiche sostanziali all’interno di un immobile, sia essa un’abitazione o

Sanità - Caso Dengue nel goriziano : al via la disinfestazione : E’ scattata l’emergenza sanitaria per un caso umano accertato di febbre Dengue. Ne dà notizia il Comune che ha disposto a livello precauzionale una serie di disinfestazioni nel raggio di duecento metri dalla via dove abita la donna, di 36 anni, affetta dal virus e ora ricoverata, non in pericolo di vita, all’ospedale di Trieste, come precisa l’edizione odierna della stampa locale. Dall’amministrazione si informa che ...

Napoli - nuovo Caso di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco : Questa volta gli insetti sono comparsi nell'area dedicata ai codici verdi del pronto soccorso. Dopo gli episodi dei mesi scorsi, al vaglio l'ipotesi di dolo. Sempre al San Giovanni Bosco, una dottoressaè stata aggredita al pronto soccorso la scorsa notte: per lei 30giorni di prognosi per un trauma facciale

Caso Neymar - la Procura di San Paolo chiede l’archiviazione : sospiro di sollievo per il brasiliano : I magistrati incaricati del Caso hanno rivelato come non esistano indizi che permettano di stabile l’eventuale violenza perpetrata da Neymar nei confronti di Najila Trindade sospiro di sollievo per Neymar Jr, il calciatore brasiliano infatti può definitivamente mettersi alle spalle le accuse di stupro presentate nei suoi confronti da Najila Trindade. La Procura di San Paolo ha infatti chiesto l’archiviazione della denuncia, ...

Caso Avastin-Lucentis - se il Servizio sanitario sceglie le cure meno care : Il Consiglio di Stato ha chiuso la lunga vicenda dei farmaci Avastin-Lucentis. Con due sentenze ha sancito l’interesse pubblico al risparmio di spesa se esistono valide alternative terapeutiche a cure molto costose. Ma se ne ricavano anche altri insegnamenti. di Nerina Dirindin (Fonte: lavoce.info) La lunga storia del Caso Avastin Lucentis Con due sentenze pubblicate a metà luglio (n. 4967 e n. 4990), il Consiglio di Stato ha posto fine a una ...

Caso Bruno - duro botta e risposta tra Francesco Chiofalo e la D'Alessandro : 'Poveraccia' : L'arresto di Alessio Bruno per spaccio di sostanze stupefacenti, sta facendo molto discutere e in queste ore sul web Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ed Eleonora D'Alessandro si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in proposito. La settimana scorsa il Lenticchio di Temptation Island 4 in una intervista aveva detto la sua sulla vicenda legata ad Alessio Bruno: sulle pagine della rivista settimanale "DiPiù Tv", Francesco ...