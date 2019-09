Casa negata ' perché meridionali' | Noi prese in giro per 3 mesi E la padrona

Fonte : repubblica

(Di sabato 14 settembre 2019) Parla la compagna della ragazza che ha diffuso gli audio. La signora del Milanese intervistata in radio si è giustificata dicendo, fra l'altro: "Non sono razzista. Ho parenti nel Meridione, quindi non ho niente contro di loro"

