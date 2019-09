Brescia | Corini in conferenza stampa | il messaggio a Balotelli

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) “Sara’ una bella emozione per noi e per tutta la citta’. Ritrovare la serie A in casa otto anni dopo l’ultima volta, ci da’ una grande carica. Tra l’altro il tutto in uno stadio completamente rinnovato”. Sono le dichiarazioni del tecnico del, Eugenio, in vista della partita di domani contro il Bologna, “una squadra – dice ancora – che gioca con il coraggio e lo spirito del proprio allenatore al quale, ammirato, faccio i miei complimenti. Lo stimo molto come uomo e come allenatore”. Domani ilnon potrà ancora contare su, fermo per squalifica: “Mario mercoledi’ purtroppo e’ andato a Manchester (per l’addio al Calcio di Kompany, ndr) ed e’ tornato influenzato… Deve ancora lavorare molto e alzare il livello della condizione se vuole giocare con la ...

