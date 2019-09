Bottiglie contro bus | passanti e carabinieri | nigeriano fermato con spray urticante

Arezzo - Bottiglie contro bus e militari : nigeriano fermato con spray : Federico Garau Completamente fuori contro llo, lo straniero ha preso di mira una corriera con numerose persone a bordo, gridando minacce contro chiunque gli capitasse davanti. All'arrivo dei carabinieri ha scagliato le altre bottiglie che aveva con sè, sia contro i militari che contro i passanti Scaglia delle bottiglie di vetro prima contro un autobus e quindi contro i carabinieri della compagnia di Arezzo intervenuti sul posto per ...

Bottiglie di urina contro agenti : ultimo spregio al Cpr di Torino : Federico Garau La denuncia del segretario generale provinciale Eugenio Bravo: "Chi distrugge, devasta, incendia o si rivolta deve subire la giusta conseguenza penale come tutti. La corda della pazienza si sta spezzando" Come denunciato dal Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia (Siulp), proseguono le violenze e gli episodi di aggressione ai danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine operativi nel Cpr di Torino . Solo ...

Lancio di oggetti e Bottiglie piene di urina contro agenti nel Cpr di Torino : "La corda si sta spezzando" : La denuncia del segretario generale provinciale Eugenio Bravo: "Chi distrugge, devasta, incendia o si rivolta deve subire la giusta conseguenza penale come tutti. La corda della pazienza si sta spezzando" Federico Garau ? Luoghi: Torino

Salvini a Catania - schiaffi tra la folla e Bottiglie tte di plastica contro l'auto del ministro Video : Disordini al comizio di Matteo Salvini a Catania . Volano schiaffi tra un gruppo di sostenitori del vicepremier e altri che lo contestano duramente. Accade in piazza Duomo davanti alla sede del...

Tennis – Follia Kyrgios! Lancia la Bottiglietta contro l’arbitro : “stavo bevendo - mi è scappata…” [VIDEO] : Nick Kyrgios autore di un bruttissimo gesto durante il match degli ottavi di finale dell’ATP di Washington: il Tennista australiano ha Lanciato una bottiglietta contro la postazione dell’arbitro Nick Kyrgios ne combina un’altra delle sue. Il Tennista australiano torna a far parlare di sè per il suo caratteraccio. Durante la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Washington contro Yoshito Nishioka, Nick Kyrgio si è ...