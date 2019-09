Bologna | Mihajlovic assente | i collaboratori del serbo presentano la sfida al Brescia

Brescia-Bologna - Igli Tare il doppio ex : i retroscena - Balotelli e la malattia di Mihajlovic : La Lazio è da considerare come un modello dal punto di vista societario, merito anche di Igli Tare che nel corso degli anni ha dimostrato di essere un ottimo direttore sportivo. Il presidente Lotito si è affidato ad un ottimo professionista che nel corso del tempo si è guadagnato la fiducia con ottime mosse di mercato, il club biancoceleste può conTare su una situazione economica tranquilla. Intervista a’La Gazzetta dello ...

Bologna - Mihajlovic torna in ospedale : il comunicato dei medici però induce all’ottimismo : L’ospedale Sant’Orsola di Bologna ha diramato un comunicato su Mihajlovic, sottolineando come il serbo sia in condizioni molto buone Sinisa Mihajlovic è tornato oggi presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare il secondo ciclo di cure contro la leucemia, diagnosticatagli ormai qualche settimana fa. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore serbo ha concluso la prima parte di chemioterapia durata 40 ...

Soriano-gol al 93esimo - il Bologna di Mihajlovic batte 1-0 la Spal : Un colpo di testa, un lampo di gioia nel recupero e il Bologna conquista la prima vittoria in campionato. Allo Stadio Dall'Ara i padroni

Bologna-Spal - il vice di Mihajlovic : “vittoria dedicata al mister” : “Volevamo dedicare al nostro mister questa bella soddisfazione, oggi non potevamo sbagliare, davanti a un pubblico cosi’ numeroso”. Sono le dichiarazioni di Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, dopo la vittoria del Bologna contro la Spal grazie alla rete siglata nel finale dal centrocampista Soriano: “Abbiamo ritrovato i ritmi e l’intensita’ del Bologna della scorsa stagione, approcciando la gara ...

Calcio - Sinisa Mihajlovic continua a cercare la vita normale : dirigerà l’allenamento del Bologna questo pomeriggio : Prosegue il tentativo di Sinisa Mihajlovic di condurre una vita quanto più normale possibile, tra una cura e l’altra per la leucemia. Il tecnico del Bologna, infatti, questo pomeriggio dirigerà l’allenamento dei suoi giocatori a Casteldebole. L’ha annunciato il suo vice, Miroslav Tanjga, nella conferenza stampa che precede il match dei rossoblu con la Spal. E’ notizia di ieri sera, inoltre, la sua uscita ...

Bologna-Spal - De Leo in conferenza : il ritorno di Mihajlovic e l’arrivo di Medel : Dopo il pari alla prima giornata in casa dell’Hellas Verona, il Bologna ospita domani sera la Spal nell’anticipo della seconda giornata. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo: “Il mister è tornato molto presente e molto combattivo. È il nostro condottiero, ci siamo ritrovati anche nella nostra struttura di lavoro. Era molto concentrato sugli ...