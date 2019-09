Bimbo di 5 anni precipita dalla finestra | 20enne eroe lo prende al volo e lo salva

Casalmaiocco. Bimbo di 5 anni precipita dal secondo piano : salvo per miracolo : Un vero è proprio miracolo. Un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo piano di uno stabile ma è

Pisa - Bimbo di 4 anni dimenticato sul bus del centro estivo dopo la gita : Il piccolo Aveva partecipato a una breve gita con gli altri piccoli del centro estivo che frequenta. Al ritorno di è addormentato ma nessuno si è accorto di lui, nemmeno l'autista che ha perseguito fino al deposito dove ha parcheggiato. Il piccolo infine è sceso da solo e si è allontanato in strada dove è stato notato.Continua a leggere

Alessandria - Bimbo mangia per la prima volta a 3 anni : intervento riuscito - la festa in ospedale : Un bambino colombiano di tre anni, affetto da una malformazione congenita, ha mangiato per la prima volta grazie a un intervento chirurgico eseguito a luglio all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria e andato a buon fine. Nel giorno del suo compleanno il piccolo è stato dimesso dall'ospedale.Continua a leggere

A tre anni mangia per la prima volta : ricostruito esofago di un Bimbo : Un intervento di oltre otto ore ha permesso di ricostruire l’esofago a un bambino di tre anni originario della Colombia, affetto da una malformazione congenita, consentendogli di mangiare per la prima volta: per connettere il cavo orale allo stomaco, ripristinando le vie naturali, è stato utilizzato un tratto di colon. A distanza di due mesi dall’intervento, il piccolo è stato dimesso dall’ospedale infantile Cesare Arrigo di ...

Bimbo di 4 anni malato di leucemia - la sorellina lo consola : la straziante foto condivisa dalla mamma : Aubrey e Beckett sono legatissimi. Il loro amore fraterno è racchiuso in uno scatto straziante in cui si vede la bimba che conforta il fratello in bagno e gli massaggia la schiena rassicurandolo durante una crisi dovuta probabilmente agli effetti collaterali delle terapie antitumorali.

Tragedia nel Casertano - Bimbo di 8 anni muore investito da un'auto : Tragedia a Pietravairano, nel Casertano. Un bambino di 8 anni e' morto dopo essere stato investito, ieri sera, da un'auto guidata da una donna

Francesco - il Bimbo morto di otite a 7 anni : curato con camomilla al posto degli antibiotici : Lo scorso giugno i genitori del piccolo Francesco Bonifazi, il bimbo di Cagli (Pesaro Urbino) morto di otite a 7 anni, sono stati condannati. Le motivazioni della sentenza: “La coppia non ha esercitato l'obbligo di protezione nei confronti del figlio”. L’omeopata invitava a curarlo con la camomilla: tachipirina solo in caso di febbre oltre i 43 gradi.Continua a leggere

Bimbo immigrato di tre anni preso a calci da un padre - si era avvicinato alla figlia neonata : Ha visto una neonata in carrozzina e con l’innocenza dei suoi tre anni si è avvicinato, forse per salutarla. Ma quella vicinanza non è andata giù al padre ed alla madre dalla carnagione chiara della piccola (e non un bambino come si era appreso in un primo momento). Troppo scura la pelle dell’altro rispetto alla propria per consentire anche solo un minimo contatto. E così, per allontanare ...

Bimbo di tre anni morto il primo giorno di asilo a Belluno : aveva mal di pancia : «Era entrato con gioia, guardava con occhi stupefatti i compagni, il mondo nuovo. Sorrideva, era felice, aveva voglia di conoscere il mondo». Ventiquattro ore dopo quel ricordo gioioso...

