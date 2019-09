Beppe Grillo | il figlio Ciro indagato | al vaglio video e fotografie della serata Ora si

Studentessa stuprata - indagato il figlio di Beppe Grillo : perquisita la villa di famiglia : È stata perquisita la casa di Beppe Grillo in Costa Smeralda, dove si sarebbe consumato lo stupro di gruppo nel quale risulta coinvolto il figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, Ciro, e tre dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I militari hanno filmato e fotografato tutti i passaggi e gli ambienti del residence per verificare la veridicità della denuncia della presunta vittima, una Studentessa di ...

Luigi Di Maio - lo sfogo rubato : "Beppe Grillo e Conte mi hanno sparato alle spalle" : Nel Movimento 5 Stelle si parla di una "nuova fronda". Non più Roberto Fico, assai a suo agio nel nuovo governo con il Pd. Semmai, quello dei "trombati eccellenti", da Alessandro Di Battista in giù. Secondo Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale, Luigi Di Maio si sarebbe addirittura sent

Renzi : "I giudici decideranno se il figlio di Beppe Grillo è colpevole. Noi siamo garantisti" : Matteo Renzi, attraverso il suo profilo Twitter, interviene sulla vicenda che vede il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, accusato di violenza sessuale di gruppo su una ragazza scandinava: “Se il figlio di Beppe Grillo è colpevole o no lo decideranno i giudici, non i social”. “Saremo un Paese civile quando nessuno userà le famiglie per aggredire gli avversari politici. In attesa che imparino a farlo gli altri ...

La ragazza che accusa il figlio di Beppe Grillo : «Prima la vodka - poi lo stupro» : Lo strillo è di quelli forti. Che fanno alzare i toni, puntare il dito, commentare ferocemente sui social. Anche se per adesso è stata sentita solo una campana, la vittima, che però ha suonato forte, con chiarezza di particolari. La ragazza che accusa di stupro Ciro Grillo – figlio di Beppe – e altri tre amici ha raccontato ai Carabinieri di Milano la sua versione dei fatti: partendo da cosa è successo prima, soffermandosi sui punti ...

