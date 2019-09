Banche | il caso della Popolare di Bari insegna che il ‘gigantismo’ genera mostri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Ormai da anni nelle considerazioni annuali del GovernatoreBanca d’Italia non manca un riferimento alla “presunta” necessità che gli istituti di credito più piccoli si aggreghino per realizzare economie di scala e diventare più solidi a livello patrimoniale. Tutto ciò nonostante i fatti dino che le crisi più gravi e “sanguinose” (per gli azionisti e i risparmiatori) degli ultimi anni abbiano riguardatoche tanto piccole poi non erano (Mps,Vicenza, Veneto Banca, Etruria, Carichieti, Cariferrara, Carige, ecc.)! La politica? Cosa fa la politica nel frattempo? Uno zerbinolobby finanziaria. Negli ultimi anni ormai ha perso la forza e le competenze per definire una propria visione, magari non da imporre (come pure sarebbe logico!), ma perlomeno da confrontare e, nel, contrapporre al pensiero dominante delle cosiddette autorità di vigilanza bancarie, ...

luca_viscomi : @orfini Voi siete una appendice (il 18% di marzo 2018, ve lo sognerete) dell'ultra destra liberista (favori a banch… - profeta_x_caso : Non è mai successo nella civiltà umana che la #moneta, i #soldi del #popolo siano finite totalmente nelle mani di a… - NatMarmo : @b090706 Una Banca che ti concede credito ti fa sempre un favore. E' un Istituto privato che ti presta dei soldi su… -