Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) “Devo spendere il meno possibile”. Emergono con “prepotenza” da un episodio del 2017 riportato nell’inchiesta-bis sul crollo delMorandi le “logiche commerciali” che, secondo il gip del tribunale di Genova Angela Maria Nutini, gli uomini die Spea seguono in materia di manutenzioni. Una logica che “guida” e “indirizza” i comportamenti e “sulla finalità di garantire la sicurezza dell’infrastruttura autostradale, in spregio all’affidamento di un pubblico servizio”. Per dire, due settimane dopo il crollo del viadotto a Genova in un pc sequestrato a Marco Vezil, responsabile Spea delle verifiche tecniche di transabilità dei trasporti eccezionali, gli investigatori scoprono 6 conversazioni ambientali realizzate col suo cellulare. “Devo ridurre al massimo i costi” ...

Ferdina56463521 : RT @petergomezblog: #Autostrade, il caso manutenzione del ponte - lapennanicola65 : RT @petergomezblog: #Autostrade, il caso manutenzione del ponte - FlavioMarino : RT @fattoquotidiano: Autostrade, il caso manutenzione del ponte Giustina. Gip: ‘Logica commerciale prevale sulla sicurezza, in spregio a pu… -