Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Missione riscatto in casa, la squadra diè reduce dsconfitta nella gara contro il Torino. “Lacon l’ha un sapore diverso da quella con l’Inter, perche’ ce la siamo conquistata tutti insieme sul campo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’, Gian Pierodella partita contro il, confronto tra l’esperienza nella regine delle coppe durata otto anni fa solo la partita persa in casa col Trabzonspor. “Quella fu una parentesi, questa e’ una grande sfida che come squadra ci coinvolge tutti: siamo pronti – spiega il tecnico nerazzurro – Giochiamo con i numeri uno dei rispettivi Paesi: la soluzione migliore e’ affrontare partita per partita. Sono convinto che se facciamo bene in campionato, allora di conseguenza renderemo anche in ...

Atalanta_BC : Da oggi Gian Piero #Gasperini è ufficialmente cittadino onorario di #Bergamo ?????? From today, Gian Piero Gasperini i… - CalcioWeb : #Atalanta, #Gasperini parla alla vigilia del Genoa ma il pensiero è alla... Champions League - Mediagol : #Genoa-#Atalanta, Gasperini: “Match difficile, serve continuità. Kjaer out, in attacco...” -