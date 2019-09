AstroSamantha | “Con la Cina un’esperienza molto significativa”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Per il momento non ci sono missioni spaziali in programma con la, e quella di due anni fa, “è stata un’esperienzasignificativa”, nell’ambito “degli scambi e della cooperazione per l’addestramento degli astronauti che abbiamo in corso dal 2012″. Lo ha detto in serata, a Potenza, l’astronauta Samantha Cristoforetti, incontrando i giornalisti al termine di un incontro organizzato dalla Regione Basilicata e da T3 Innovation. Sul futuro d’esplorazione spaziale “nuove missioni verso la Luna stanno diventandoconcrete: sono già stati dati i contratti per i primi moduli di questa piccola stazione, che orbitera’ intorno alla Luna, e dovranno essere consegnati e lanciati entro il 2023, ovvero tempi davvero brevissimi per le tempistiche dei programmi spaziali. Il secondo modulo sara’ americano, ma la Nasa ne ...

serafinopaterno : RT @Rositaflorio: Nove anni che vengo a #Matera #Materadio @Radio3tweet Nove album di foto. Nove cartoline con le stesse didascalie: stupor… - delleani_maria : RT @T3_Basilicata: Percorso Innovazione @AstroSamantha @ESA: nel mio libro cito la fortuna che ritengo un elemento utile per le persone di… - tragi_com78 : RT @Rositaflorio: Nove anni che vengo a #Matera #Materadio @Radio3tweet Nove album di foto. Nove cartoline con le stesse didascalie: stupor… -