Andrea Damante reagisce così all’intervista di Giulia | il commento

Andrea Damante - Giulia gli distrusse la PlayStation e lui scherza su IG : 'Avevo la Kasko' : A poche ore dalla messa in onda dell'intervista di Giulia De Lellis a Verissimo, Andrea Damante si è esposto sui social network in modo un po' particolare. Ad un fan che gli ha chiesto 'come stesse' la PlayStation che l'influencer gli ha distrutto dopo aver scoperto i suoi tradimenti, il dj ha risposto con ironia, dicendo che era assicurato. Sull'account Instagram dell'ex tronista, però, per pochi minuti è apparso un messaggio d'amore che ha ...

Giulia De Lellis si racconta : così ha scoperto il tradimento di Andrea Damante : “Il perdono è come l’altezza. O ce l’hai o non ce l’hai. E io non ce l’ho”, dice oggi l'influencer a Verissimo, parlando...

Giulia De Lellis piange a Verissimo : la replica di Andrea Damante : Verissimo: Giulia De Lellis svela nuovi aneddoti su Andrea Damante e si commuove Le sue storie d’amore ci hanno fatto sognare, ma la vita l’ha messa di fronte a un tradimento che l’ha fatta soffrire, come raccontato nel suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza’: Giulia De Lellis ospite a Verissimo ha raccontato aneddoti e retroscena sulle corna ricevute da Andrea Damante. ...

Giulia De Lellis : "Andrea Damante ha provato a riconquistarmi ma non ho la dote del perdono" (video) : Prima uscita televisiva di Giulia De Lellis in libreria con "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!", in uscita martedì 17 settembre 2019.prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Andrea Damante ha provato a riconquistarmi ma non ho la dote del perdono" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 settembre 2019 17:35.

Giulia De Lellis : "Andrea Damante ha provato a riconquistarmi ma non ho la dote del perdono" (video) : Prima uscita televisiva di Giulia De Lellis in libreria con "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!", in uscita martedì 17 settembre 2019.prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Andrea Damante ha provato a riconquistarmi ma non ho la dote del perdono" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 settembre 2019 17:35.

Giulia De Lellis - cosa ha scoperto su Andrea Damante : Chat e foto compromettenti : L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rivelato alcuni dettagli bollenti sui motivi legati alla rottura con l'ex. Oggi pomeriggio parte ufficialmente la nuova edizione di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin. E, stando alle anticipazioni tv trapelate in rete, nella nuova puntata del celebre format di Canale 5 apparirà in studio l'ex volto di Uomini e donne, Giulia De Lellis. Dopo aver archiviato la sua lunga e turbolenta ...

Andrea Damante/ Altre rivelazioni di Giulia De Lellis in arrivo? : I tradimenti di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, sono al centro del libro di Giulia De Lellis 'Le corna stanno bene su tutto'.

Giulia De Lellis smaschera Andrea Damante sui tradimenti : 'Nel pc foto compromettenti' : Mancano pochi giorni all'uscita del libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto da Giulia De Lellis e in questi giorni l'ex volto di punta di Uomini e donne sarà alle prese con un bel po' di interviste che la vedranno protagonista nei salotti Rai-Mediaset. Si partirà sabato pomeriggio con una lunga chiacchierata che la De Lellis farà con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo (registrata nei giorni scorsi). E sarà in questo contesto che la ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis su Andrea Damante : "Ecco un altro motivo per cui lo odio" : L'influencer pubblica sui social qualche nuovo estratto dal suo libro Le corna stanno bene su tutto.

Giulia De Lellis e le telefonate alle amanti di Andrea Damante : "Volevo andare in fondo" : Nel libro che sta per uscire, 'Le corna stanno bene su tutto', l'influencer racconta i tradimenti dell'ex fidanzato

Giulia De Lellis parla delle corna : "Come ho scoperto il tradimento di Andrea Damante" : Giulia De Lellis è la protagonista della copertina di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. È la prima intervista che concede per l'uscita il 17 settembre del suo attesissimo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (Mon

Giulia De Lellis : ‘Se non ci fosse stato Andrea Damante non avrei incontrato Iannone’ : “Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena”. È questa la mission che Giulia De Lellis si pone con il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, in uscita il 17 settembre per Mondadori. ...

Giulia De Lellis - nuova rivelazione su Andrea Damante : “Tanto odio!” : Giulia De Lellis presenta il libro e fa una nuove rivelazioni su Andrea Damante In una intervista rilasciata al settimanale F, Giulia De Lellis ha presentato il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato nuove dichiarazioni su Andrea Damante. Una volta scoperti i tradimenti dell’ex fidanzato, ha chiamato le donne con cui lui era stato infedele per ...

Giulia De Lellis : "Andrea Damante? Tradimenti fisici ma anche mancanze di rispetto molto gravi" : Giulia De Lellis è la protagonista della copertina di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. È la prima intervista che concede per l'uscita il 17 settembre del suo attesissimo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ (Mondadori) che, per tutta l'estate, grazie alle prenotazioni, è stato ai vertici della classifica dei best-seller su Amazon.prosegui la ...