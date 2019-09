Andrea Bocelli | la causa della cecità | “Hanno provato a curarmi ma non è servito”

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2019)protagonista di un concerto evento su Rai1. Il cantante classe 1958 è infatti l’anima di ‘Ali di libertà’, una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari di sempre accompagnato dall’Orchestra diretta da Beatrice Venezi e da Carlo Bernini. L’evento, in programma il 14 settembre sulla prima rete, è condotto da Stefano Accorsi, che racconterà con la partecipazione di Serena Rossi. Ospite d’eccezione Matteo, che si esibirà assieme al padre e tra le sorprese l’arrivo in scena di Virginia, 7 anni, ultimogenita del cantante. L’evento, a cui partecipano anche altre stellemusica italiana e internazionale come Carla Fracci, Mika e Larisa Martinez, si fa promotorecampagnaFoundation, “Con te per ricostruire il futuro”, con cui si vogliono raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia Musicale di Camerino, ...

