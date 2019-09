Analisi Auditel | la serata di venerdì 13 settembre 2019

Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 11 settembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 24% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me che arriva al 15%, quindi abbiamo la curva di Rete 4 con Lo sportello di Forum che arriva al 9% di share. In seguito abbiamo la di Rai1 che ...

Analisi Auditel : il pomeriggio di martedì 10 settembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali diffusi dalla terza rete al comando attorno al 17%, quindi c'è il trenino delle soap di Canale5 a primeggiare, con la relativa curva arancione che scorre fin verso il 20% di share. Segue la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Vieni da me, ultima la curva rossa di Rai2 a chiudere la truppa delle reti generaliste. In seguito abbiamo la curva nera di La7 che tocca il 9% di ...

Analisi Auditel : il pomeriggio del 21 agosto e la centralità di Mentana : Ieri altra giornata campale per la politica in televisione. In particolare è sempre il pomeriggio a raccogliere le notizie della situazione politica di questi giorni e la televisione va a raccontare, minuto per minuto, quel che accade nelle stanze del potere.Ieri pomeriggio sono partite le consultazioni presso il palazzo del Quirinale dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato a sentire gli attori della politica di ...