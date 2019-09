Alluvione in Spagna | bilancio sale a 5 vittime | 3 500 evacuati

Alluvione in Spagna : 3 vittime - grande paura per la piena del fiume Segura a Murcia : Sale il bilancio delle vittime della forte ondata di maltempo che da ieri sta martoriando l'area sud-orientale della Spagna . Piogge torrenziali e inondazioni hanno provocato almeno 3 morti. Le...

Alluvione in Spagna : trabocca diga di Almansa - ci sono anche delle vittime : Si aggrava di ora in ora la situazione maltempo in Spagna. Violenti temporali e piogge torrenziali stanno colpendo da stamane la provincia di Valencia ma anche quella di Castiglia-La Mancia. In...