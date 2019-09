Al cinema E poi c' è Katherine | quando il compromesso è evoluzione

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Serena Nannelli Emma Thompson giganteggia in una commedia ritmata e divertente, ambientata nel leggendario mondo dei talk show televisivi notturni. Non capita spesso di imbattersi in una commedia intelligente e attuale come "E poi c'è". Nonostante l'orrendo titolo italiano, (in originale è "Late Night"), una certa prevedibilità e diversi clichés, il film regala un'ora e mezza godibilissima, in cui si sorride e si riflette su come sia necessario rinnovarsi per restare a galla in un mondo ogni giorno più distante da quello che conoscevamo.Newberry (una divina Emma Thompson) da vent’anni accompagna le notti degli americani come presentatrice di un talk show improntato alla comicità (una sorta di David Latterman show, per intenderci). Nella sua fulgida carriera la donna ha vinto ben 43 Emmy ed è una leggenda vivente della tv. Devota soltanto ai principi di ...

