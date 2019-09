Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) Musulmane, ma eleganti e ben vestite.e agli abiti “da vecchietta”. Se è vero che le donne, secondo il Corano, devono lasciare scendere la veste sotto le caviglie, “chi ha detto che devono essere brutte?”. Apre con queste premesse ladiin Italia. A Cantù, in provincia di Como, dove la Lega, alle ultime elezioni, ha eletto il proprio sindaco senza nemmeno passare dal ballottaggio e da dove l’ex sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, è partito a suon di battaglie contro l’uso del velo nei luoghi pubblici. Oggi,prestigiosa via Matteotti, nasce un negozio di alta moda per le donne che non rinunciano ai precetti religiosi, ma allo stesso tempo cercano eleganza e stile. L’idea è di Fatima Asmaa Paciotti ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Addio a stoffe pesanti, ruvide e nere. Nella prima boutique di abbigliamento islamico in Italia - alcinx : RT @HuffPostItalia: Addio a stoffe pesanti, ruvide e nere. Nella prima boutique di abbigliamento islamico in Italia - monetninfea : RT @HuffPostItalia: Addio a stoffe pesanti, ruvide e nere. Nella prima boutique di abbigliamento islamico in Italia -