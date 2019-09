A Nantes tornano i gilet gialli | scontri e 18 arresti

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) Violentisono scoppiati tra manifestanti e polizia a, in Francia, in occasione del 44esimo sabato di protesta dei. Circa 400 persone hanno sfilato nel primo pomeriggio in centro città, mentre la polizia ha effettuato 18, secondo quanto annunciato dalla polizia e dalla prefettura della Loira-Atlantico. Ventidue bombe molotov e dieci mortai sono stati ritrovati vicino al punto di raccolta dei manifestanti nella parte occidentale della città, mentre un centinaio di ombrelli e un estintore sono stati sequestrati dalla polizia. I manifestanti, che hanno intonato cori contro gli agenti, si erano radunati verso mezzogiorno a piazza Mellinet. L'inizio dell'evento era fissato per le 14. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni in risposta al lancio di oggetti pochi minuti dopo la partenza.

