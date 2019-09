Yoga e meditazione | discipline antiche possono aiutare nella cura di stress e depressione

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Lo, una disciplina antica che esiste e persiste in una società tecnologica e frenetica come la nostra. Prova ne sono diversi eventi a livello nazionale che raccolgono inevitabilmente consensi. Ad iniziare dal FreeVillage di Alassio che terminerà proprio in questo mese di settembre e che ha riscosso enorme successo con oltre 10 mila partecipanti.protagonista anche in alcune grandi città italiane, tra la fine di settembre ed i primi di ottobre con le tappe italiane di Wanderlust, leader globale dellolifestyle. Il primo appuntamento sarà a Firenze, nel Parco delle Cascine il 22 settembre, il secondo a Milano,splendida cornice di City Life il 29 settembre e l’ultimo a Roma, nel parco centrale del Laghetto dell’Eur il 6 ottobre. Al di là di ciò che può essere considerato strettamente 'trend', la disciplina se praticata in maniera corretta può apportare notevoli ...

