X-Men – L’inizio | cast | trama e curiosità del prequel che narra le origini della saga

Roma Beach Volley Finals - mercoledì l’inizio dell’atteso evento : le parole di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth : Le due azzurre hanno espresso le proprie emozioni a pochissimi giorni dall’inizio delle Roma Beach Volley Finals Mancano ormai poche ore all’inizio delle Rome Beach Volley Finals, con i primi match delle qualificazioni in programma mercoledì 4 settembre. Nel torneo femminile, Menegatti-Orsi Toth inizieranno il proprio percorso dal tabellone principale da teste di serie numero 18 e rappresenteranno la coppia azzurra più matura e con ...

Crisi di governo - Trump lancia un endorseMent a Conte : “Spero che resti premier”. Ma all’inizio sbaglia nome : “Spero che Conte resti premier“. Così, con uno dei suoi consueti tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato il suo endorsement al presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Il tycoon americano nel cinguettio ha lodato “l’altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte”, sbagliando inizialmente il nome. Starting to look good for the highly respected Prime ...

MotoGp – Ciabatti elogia Dovizioso e sul contatto all’ultima curva svela : “ci siamo diMenticati che cosa ha fatto Marquez all’inizio dell’ultimo giro?” : Ciabatti, il duello di Marquez e Dovizioso in Austria e la vittoria del forlivese all’ultima curva: il direttore sportivo Ducati promuove a pieni voti il suo pilota In casa Ducati si festeggia ancora per la splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Gp d’Austria: il forlivese ha beffato Marc Marquez all’ultima curva, tagliando così per primo il traguardo del Red Bull Ring e ritrovando tanta fiducia in se stesso e nel team. ...

Ancelotti : “Non ci esaltiamo per questa vittoria. Insigne? Se è quello dell’inizio della scorsa stagione - è fondaMentale” : Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky al termine dell’amichevole vinta contro il Liverpool per 3 a 0 “Una vittoria po’ inaspettata ma è stata una bella partita, affrontata col piglio giusto e una fisicità diversa rispetto alla partite precedenti. Venivamo da un periodo di lavoro pesante. Non abbiamo avuto infortunati ed è già positivo. È scesa in campo una squadra convinta e motivata” Cosa le è piaciuto “Abbiamo ...