X Factor 2019 Prima puntata | promossi Malika | Sfera e Kimono

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : «Con quattro sì vai al Bootcamp - con quattro no vai a The Voice» : Alessandro Cattelan - X Factor 2019 A X Factor 2019 c’è la novità dei quattro sì alle Audizioni, che spediscono direttamente il concorrente alla fase Bootcamp, senza passare per un’ulteriore scrematura dei giudici. Per chi invece riceve i no all’unanimità, non è previsto nulla, nemmeno un premio di consolazione. Almeno per ora, ma Alessandro Cattelan ha la soluzione: “Con quattro sì vai al Bootcamp, con quattro no vai a ...

Guida pratica a X Factor 2019 : tutto su ospiti - giudici e concorrenti : Parte ufficialmente X Factor 2019. Stasera, giovedì 12 settembre, andrà in onda la prima puntata delle audizioni, la prima fase di selezione dei concorrenti. L'edizione numero 13 di X Factor prevede tre puntate di audizioni e due di BootCamp. In seguito ci sarà una puntata di Home Visit nel corso della quale verranno scelti dai giudici i concorrenti che avranno accesso alla fase dei Live Show attraverso l'ormai celebre gioco delle sei ...

X Factor 2019 : stasera ha inizio il talent show di Sky Uno : Riparte la macchina di X Factor, arrivato alla sua tredicesima edizione. Ecco tutte le novità di quest'anno.

X Factor 2019 meccanismo - cosa cambia nella 13esima edizione : X Factor 2019, nuovo meccanismo per il talent show: la notizia Nuovo meccanismo per X Factor 2019 e per i concorrenti non sarà facile come prima! Una nota della produzione ha informato il pubblico del nuovo meccanismo della gara, ma di sicuro nella prima puntata Alessandro Cattelan spiegherà tutto per filo e per segno. Toccherà […] L'articolo X Factor 2019 meccanismo, cosa cambia nella 13esima edizione proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 dove vedere la diretta in tv - streaming e in chiaro : X Factor 2019 dove vedere. Da giovedì 12 settembre torna su Sky Uno la tredicesima edizione del talent showparte la fase delle puntate in diretta del talent di Sky Uno. SCOPRI TUTTO SU #XF13 Anche quest’anno conduce Alessandro Cattelan, mentre la giuria ha alcune novità: torna Mara Maionchi, mentre le news entry sono Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel (frontman dei Subsonica). Ecco di seguito dove vedere le puntate in diretta tv, ...

Oggi, giovedì 12 settembre, inizia X Factor 13. In giuria, la riconfermata Mara Maionchi e 3 new entry: Malika Ayane, il frontman dei Subsonica, Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Cattelan introdurrà Auditions, poi Bootcamp, Home Visit, fino ai live (dal 24 ottobre). Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (ch 108, digitale terrestre ch 455).

X Factor – Skechers sponsor ufficiale dell’edizione 2019 : le calzature del brand italiano indossate dai concorrenti : Le collezioni Skechers sponsor di X Factor 2019. Le calzature lifestyle e sportive di Skechers saranno indossate dai concorrenti del talent Skechers USA Italia S.r.l., filiale di Skechers USA Inc, terza azienda più importante al mondo specializzata in calzature sportive e lifestyle, annuncia la sponsorizzazione ufficiale di X Factor 2019, il talent show prodotto da Fremantle in onda su Sky e giunto quest’anno alla sua tredicesima ...

#XF13 – X Factor 13 – Prima puntata del 12/09/2019 – Le novità della nona edizione in onda su Sky Uno HD. : Questa sera, alle 21:15, prenderà il via la tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro Cattelan, presente ...

X Factor 2019 dove vederlo e quando : repliche in chiaro su TV8 : X Factor 2019 in chiaro? Ecco dove e quando rivedere le puntate della 13esima edizione dove vedere X Factor 2019 in chiaro? Questa domanda attanaglia le menti degli appassionati del talent show e che non sono abbonati a Sky. X Factor infatti continuerà ad andare in onda sulla pay tv, anche quest’anno, e chissà fino […] L'articolo X Factor 2019 dove vederlo e quando: repliche in chiaro su TV8 proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 - giuria - novità - calendario : X Factor 2019 o X Factor 13 (voi come preferite?) scalda i motori. Lo spettacolo canoro inizia giovedì 12 settembre su Sky Uno all2019;insegna di un clima apparentemente più disteso rispetto all2019;anno scorso. In parte viene dal rinnovo quasi totale della giuria, che quest2019;anno conta 3 nuovi ingressi – Malika Ayane, Samuel Romano e Sfera Ebbasta – che siedono accanto alla “veterana” Mara ...