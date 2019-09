Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Are la scena nella prima puntata delle audition di X13 è stataTornambene, in. Sedici anni, capelli dal taglio sbarazzino, look sportivo e una voce che travolgequando canta “A domani per sempre“, il suo brano inedito che ha scritto quando aveva quattordici anni. Nel corso della serata però, in tantissimi sui social si sono chiestil’avessero giàperché il suo volto non sembra nuovo. E in effetti è proprio così, perchéha pcipato a Sanremo Young 2019 e si è classificata al terzo posto. Ma giovedì sera a Xsi è presa la sua rivincita, visti i commenti entusiasti di pubblico e giudici: “Sei una bomba – le ha detto Sfera Ebbasta – già da come sei arrivata sul palco e da quello che hai detto si è capito che sei avanti. Poi hai cominciato a cantare e niente”. “Mi fai un ...

MiraNerissa : non dire sempre che per sempre non è niente dimmi: “a domani per sempre” Sofia Tornambene presenta l'inedito 'A do… - Cascavel47 : X Factor 13, Sofia in arte Kimono conquista tutti: ecco dove l’avete già vista - TutteLeNotizie : X Factor 13, Sofia in arte Kimono conquista tutti: ecco dove l’avete già vista -