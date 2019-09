X Factor 13 | resoconto prima puntata delle audizioni | Kimono e Maryam convincono i giudici

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il 12 settembre ha preso il via la tredicesima edizione di X, il noto talent-show che in questi anni ha contribuito a lanciare diversi artisti nel panorama musicale italiano. In questa stagione il programma si presenta in una veste profondamente rinnovata, a partire dalla giuria che, a parte la confermatissima Mara Maionchi, ha in Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei veri e proprio esordienti in questo ruolo. X: isi presentano Ladi X13, trasmessa il 12 settembre, si è aperta con il conduttore Alessandro Cattelan (alla guida del programma per il nono anno consecutivo) che ha presentato al pubblico in sala e a casa i quattro: tranne Mara Maionchi - acclamatissima dalla platea - quest'anno ci sono ben tre new-entry in giuria.di dare ufficialmente il via alle, ogni giudice ha parlato di sé, raccontando i suoi esordi ...

AllMusicItalia : Ci siamo, ieri è partita la nuova edizione di @XFactor_Italia. Ecco il resoconto delle prime audizioni ma non solo,… - emalombardini : X Factor 13, il resoconto della prima puntata di audizioni - Euromusica : X Factor 13, il resoconto della prima puntata di audizioni -